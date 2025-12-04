Ligue 1 : l'OL aimerait retrouver la recette à l'extérieur

Vainqueur de deux de ses trois premiers déplacements en Ligue 1, l'OL n'a plus gagné depuis loin de ses bases. Une série de quatre matchs qu'il espère arrêter à Lorient dimanche.

Après les deux succès probants - au niveau du score - de la semaine passée, l'OL passe un bon test à Lorient dimanche soir (20h45). Dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca se rendent dans le Morbihan, où ils affronteront une formation bretonne luttant pour le maintien (15e). Mais cette dernière a retrouvé des couleurs le week-end dernier en battant Nice à domicile (3-1).

L'Olympique lyonnais a donc toutes les raisons du monde de se méfier, alors qu'il n'est pas en réussite actuellement à l'extérieur. Pourtant, la saison avait bien débuté loin de ses bases. Il avait dominé Lens 1 à 0, mais aussi battu Lille sur le même score. En revanche, entre les deux, il s'était incliné 3-1 à Rennes dans les circonstances que nous connaissons (exclusion de Tyler Morton notamment).

Trois nuls et une défaite sur les derniers déplacements en L1

Depuis le 28 septembre, les Rhodaniens n'ont donc pas gagné un seul déplacement en Ligue 1. Ils ont chuté à Nice (3-2), et perdu, parfois bêtement, des points au Paris FC (3-3) et à Brest (0-0). Sans compter le triste 0-0 concédé chez la lanterne rouge auxerroise. Une défaite et trois nuls sur les quatre derniers voyages, pas infamant, mais frustrant au vu de certains scénarios.

La rencontre prévue au Moustoir lui permettra-t-il de mettre un terme à cette série peu reluisante ? Ce serait en tout cas intéressant, car les trois points distribués lui assurerait de rester dans le top 6, et de pourquoi ambitionner plus. Dans le même temps, Lille (4e) reçoit Marseille (3e) et Rennes (5e) va au Parc des Princes se mesurer au PSG (2e). Aux coéquipiers de Corentin Tolisso d'essayer d'en profiter.