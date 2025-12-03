Ce mercredi, l'OL a accepté de recevoir Saint-Cyr Collonges le vendredi 19 décembre au Parc OL pour le 32e finale de Coupe de France. Mais, beIN Sports pose son véto pour le moment.

La fête rêvée des voisins ne devrait pas avoir lieu. Enfin si, mais elle n'aura certainement pas le caractère féérique qu'imaginaient les joueurs de Saint-Cyr Collonges. Depuis lundi, le club de l'Ouest lyonnais ne priait que pour une seule chose depuis le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France : que l'OL, futur adversaire, accepte la tenue de ce match dans son antre de Décines pour que le pensionnaire de Régional 1 puisse vivre un véritable rêve. Des discussions avaient lieu depuis deux jours entre les deux clubs, mais aussi beIN Sports le diffuseur de la compétition. Car il y avait un obstacle, et non des moindres, pour la tenue de ce derby lyonnais au Parc OL : le match de Première Ligue entre l'OL Lyonnes et Fleury le samedi 20 décembre à 21h.

La FFF pour faire pression ?

Impossible donc de programmer le match de Coupe de France sur la même date. Malgré le coût que pouvait représenter l'organisation du match à la maison, l'OL avait finalement accédé à la demande de Saint-Cyr, ce mercredi. Il restait alors à se mettre d'accord avec le diffuseur pour une programmation le vendredi soir. Une requête qui n'est pour le moment pas entendue par la chaîne qatarie comme souligné par Le Progrès et confirmé par Olympique-et-Lyonnais. Elle a déjà en tête la programmation d'une autre affiche en prime-time ce jour-ci. Du côté de l'OL, la tenue du match le dimanche soir comme souhaité par le diffuseur ne peut se faire à cause de plusieurs contraintes, notamment un coût plus élevé que le vendredi. Reste désormais à savoir si beIN Sports va revoir sa position, alors que la FFF est plutôt du côté des clubs.