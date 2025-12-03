Actualités
Le Parc OL lors d'OL - Rennes
Le Parc OL lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Saint-Cyr Collonges - OL à Décines ? BeIn Sports bloque pour le moment

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce mercredi, l'OL a accepté de recevoir Saint-Cyr Collonges le vendredi 19 décembre au Parc OL pour le 32e finale de Coupe de France. Mais, beIN Sports pose son véto pour le moment.

    La fête rêvée des voisins ne devrait pas avoir lieu. Enfin si, mais elle n'aura certainement pas le caractère féérique qu'imaginaient les joueurs de Saint-Cyr Collonges. Depuis lundi, le club de l'Ouest lyonnais ne priait que pour une seule chose depuis le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France : que l'OL, futur adversaire, accepte la tenue de ce match dans son antre de Décines pour que le pensionnaire de Régional 1 puisse vivre un véritable rêve. Des discussions avaient lieu depuis deux jours entre les deux clubs, mais aussi beIN Sports le diffuseur de la compétition. Car il y avait un obstacle, et non des moindres, pour la tenue de ce derby lyonnais au Parc OL : le match de Première Ligue entre l'OL Lyonnes et Fleury le samedi 20 décembre à 21h.

    La FFF pour faire pression ?

    Impossible donc de programmer le match de Coupe de France sur la même date. Malgré le coût que pouvait représenter l'organisation du match à la maison, l'OL avait finalement accédé à la demande de Saint-Cyr, ce mercredi. Il restait alors à se mettre d'accord avec le diffuseur pour une programmation le vendredi soir. Une requête qui n'est pour le moment pas entendue par la chaîne qatarie comme souligné par Le Progrès et confirmé par Olympique-et-Lyonnais. Elle a déjà en tête la programmation d'une autre affiche en prime-time ce jour-ci. Du côté de l'OL, la tenue du match le dimanche soir comme souhaité par le diffuseur ne peut se faire à cause de plusieurs contraintes, notamment un coût plus élevé que le vendredi. Reste désormais à savoir si beIN Sports va revoir sa position, alors que la FFF est plutôt du côté des clubs.

    à lire également
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : FC Saint-Cyr Collonges - OL fixé au 21 décembre à 21h
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 3 Déc 25 à 16 h 59

      Le dimanche après midi à 14h ou 15h ? Et en plus économie de lumière et moins de pollution lumineuse.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG - OL
    OL Lyonnes : une conférence sur la grossesse avant le match contre l’Atlético 18:15
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : FC Saint-Cyr Collonges - OL fixé au 21 décembre à 21h 17:28
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Saint-Cyr Collonges - OL à Décines ? BeIn Sports bloque pour le moment 16:53
    Orel Mangala buteur lors d'OL - Nice, le 16 février 2024
    De retour de blessure, Mangala (OL) pourra disputer la Ligue Europa 16:00
    Bernard Lacombe lors de son hommage au Parc OL en 2019
    OL - 75 ans : une table Bernard Lacombe à la Brasserie Georges 15:10
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : Saint-Cyr Collonges "attend la réponse de l’OL" 14:20
    Alexandre Lacazette célèbre son 200e but avec l'OL.
    Cambriolage chez Lacazette (ex-OL) : un prévenu condamné 13:30
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 1er décembre en podcast  12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : les derniers résultats internationaux 11:50
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    OL : Mata et Niakhaté finalement présents contre Le Havre ? 11:00
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : Rachid Ghezzal a repris avec le groupe 10:15
    Jule Brand avec l'Allemagne
    Ligue des Nations : le bronze pour les Bleues, Brand battue en finale 09:30
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    OL - Botafogo : l’affacturage au centre des dissensions 08:45
    Anthony Réveillère, ancien latéral de l'OL
    Réveillère (OL Légendes) : "Chacun a écrit un peu l'histoire de l'OL" 08:00
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL - DNCG : la date du passage fixée 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue, Ligue des champions... Le programme de l'OL Lyonnes en décembre 02/12/25
    Le logo de l'OL
    On connaît le montant des indemnités versées par l'OL pour son plan de départs volontaires 02/12/25
    Kadidiatou Diani lors du match des Bleues contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce mardi 02/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut