Cambriolage chez Lacazette (ex-OL) : un prévenu condamné

En mai dernier, le domicile d’Alexandre Lacazette avait été cambriolé pendant OL - Angers. Si le butin n’a toujours pas été retrouvé, un des cambrioleurs a été condamné ce mardi.

La fête était trop belle pour ne pas être gâchée. Le 17 mai dernier, Alexandre Lacazette faisait ses adieux à l’OL, pour la deuxième fois de sa carrière. Auteur d’un doublé contre Angers, le "Général" partait la tête haute de son club formateur et pouvait célébrer ce départ avec ses proches. Seulement, le retour à son domicile avait rapidement ramené le capitaine lyonnais à une réalité bien plus triste. Pendant qu’il jouait son dernier match, des individus s’étaient introduits dans son appartement situé dans le cinquième arrondissement. Ils avaient alors dérobé maroquinerie et montres de luxe, bijoux et surtout un coffre-fort contenant 50 000 euros en liquide. Au total, le préjudice s’élevait autour des 500 000€.

Le voleur ne savait pas que c'était chez le capitaine de l'OL

Près de huit mois après les faits, un des cambrioleurs a été condamné mardi. Il avait été arrêté au volant d’une voiture volée, après que ses empreintes eurent été retrouvées sur les lieux. Jugé ce mardi, Abdessettar Betka raconte que des trafiquants de stupéfiants de Vénissieux lui avaient demandé de se charger du travail. Si le butin n’a toujours pas été retrouvé, le prévenu, qui est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire, a écopé de deux ans de prison dont un an avec sursis avec interdiction du territoire français. Il a été maintenu en détention.