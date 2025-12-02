OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce mardi

Sept Lyonnaises ont encore des matchs internationaux à disputer ce mardi. Ce sera le cas de la France notamment, avec Alice Sombath et Kadidiatou Diani.

Plusieurs matchs à enjeux sont encore au programme des joueuses internationales. En Europe notamment, se tient la phase finale de la Ligue des nations. En Amérique du Sud aussi, on se dispute la même compétition. Au total, sept footballeuses de l'OL Lyonnes seront en lice ce mardi, en conclusion de la trêve.

Avant de revenir à Décines pour préparer le déplacement à Dijon samedi (21 heures), la France d'Alice Sombath et de Kadidiatou Diani retrouve la Suède d'Elma Junttila Nelhage. Dans cette petite finale, les Bleues ont pris une petite option en remportant la première manche 2 à 1 à domicile. Deuxième confrontation à 19 heures.

Un titre pour Jule Brand ?

Jules Brand sera-t-elle de retour en club avec un titre ? Pour cela, il faudra que les Allemandes réussissent une grande performance en Espagne. Après le 0-0 de vendredi, les deux sélections s'opposent à 18h30 heures pour soulever la Ligue des nations.

Dans le cadre de parties amicales, deux duels concerneront des Fenottes à 20h45. Les Pays-Bas de Damaris Egurrola se mesurent à la Corée du Sud après avoir battu le Portugal vendredi (1-2). La milieu de terrain était restée sur la pelouse durant 90 minutes. Toujours sur le Vieux-Continent, les Brésiliennes, avec Tarciane, défient les Portugaises. Titulaire dernièrement contre la Norvège (défaite 3-1), la défenseure enchaînera-t-elle ?

Long voyage pour Endler

Enfin, à minuit, le Chili recevra le Paraguay pour la quatrième journée de la Ligue des nations CONMEBOL. Battues par le Pérou récemment, Christiane Endler et ses coéquipières veulent rebondir. La gardienne sera d'ailleurs la dernière à faire son retour en France, potentiellement trop tard pour être alignée samedi à Dijon.