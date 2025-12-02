Actualités
Kadidiatou Diani lors du match des Bleues contre l'Angleterre
Kadidiatou Diani lors du match des Bleues contre l’Angleterre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce mardi

  • par Gwendal Chabas

    • Sept Lyonnaises ont encore des matchs internationaux à disputer ce mardi. Ce sera le cas de la France notamment, avec Alice Sombath et Kadidiatou Diani.

    Plusieurs matchs à enjeux sont encore au programme des joueuses internationales. En Europe notamment, se tient la phase finale de la Ligue des nations. En Amérique du Sud aussi, on se dispute la même compétition. Au total, sept footballeuses de l'OL Lyonnes seront en lice ce mardi, en conclusion de la trêve.

    Avant de revenir à Décines pour préparer le déplacement à Dijon samedi (21 heures), la France d'Alice Sombath et de Kadidiatou Diani retrouve la Suède d'Elma Junttila Nelhage. Dans cette petite finale, les Bleues ont pris une petite option en remportant la première manche 2 à 1 à domicile. Deuxième confrontation à 19 heures.

    Un titre pour Jule Brand ?

    Jules Brand sera-t-elle de retour en club avec un titre ? Pour cela, il faudra que les Allemandes réussissent une grande performance en Espagne. Après le 0-0 de vendredi, les deux sélections s'opposent à 18h30 heures pour soulever la Ligue des nations.

    Dans le cadre de parties amicales, deux duels concerneront des Fenottes à 20h45. Les Pays-Bas de Damaris Egurrola se mesurent à la Corée du Sud après avoir battu le Portugal vendredi (1-2). La milieu de terrain était restée sur la pelouse durant 90 minutes. Toujours sur le Vieux-Continent, les Brésiliennes, avec Tarciane, défient les Portugaises. Titulaire dernièrement contre la Norvège (défaite 3-1), la défenseure enchaînera-t-elle ?

    Long voyage pour Endler

    Enfin, à minuit, le Chili recevra le Paraguay pour la quatrième journée de la Ligue des nations CONMEBOL. Battues par le Pérou récemment, Christiane Endler et ses coéquipières veulent rebondir. La gardienne sera d'ailleurs la dernière à faire son retour en France, potentiellement trop tard pour être alignée samedi à Dijon.

    à lire également
    Vicki Becho avec l'équipe de France U20 contre le Japon
    OL Lyonnes : 8 Lyonnaises concernées, les derniers résultats des internationales

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors du match des Bleues contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce mardi 17:00
    Clément Guillot (Saint-Cyr Collonges) : "Affronter une Ligue 1, le souhait, tirer l'OL, un rêve" 16:10
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    Mercato : début 2025, l'OL a donné plus de 7 M€ à Botafogo 15:10
    Evangelos Marinakis et John Textor
    OL - Mercato : les confessions de John Textor sur sa relation avec Nottingham Forest 14:20
    Vicki Becho avec l'équipe de France U20 contre le Japon
    OL Lyonnes : 8 Lyonnaises concernées, les derniers résultats des internationales 13:30
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    OL : le soulagement d'Orel Mangala 12:40
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lorient - OL à nouveau arbitré par Mathieu Vernice 11:50
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : Saint-Cyr Collonges tout heureux d'affronter l'OL 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Première Ligue : Dijon - OL Lyonnes avec Morgane Chignard au sifflet 10:10
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Coupe de France : où se jouera Saint-Cyr Collonges - OL ? 09:25
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    Abner, Tessmann, nouveau système... Une semaine qui ouvre des perspectives pour l'OL 08:40
    Saël Kumbedi (OL) avec l'équipe de France U19 @Marbella Football Center
    Mercato - OL : l'option d'achat de Wolfsburg pour Kumbedi serait levée 08:00
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    OL : un programme encore chargé avant les fêtes 07:30
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Coupe de France : l'OL affrontera Saint-Cyr Collonges en 32es de finale 01/12/25
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    OL - Nantes (3-0) : Satriano s'offre un beau cadeau pour les 75 ans du club 01/12/25
    Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont - OL
    OL : dix mois plus tard, Mangala a de nouveau foulé une pelouse 01/12/25
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL : Fofana, un retour repoussé ? 01/12/25
    Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Coupe de France : l’OL connaitra son adversaire des 32es ce lundi (19h) 01/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut