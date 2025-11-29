Ligue des Nations : la France prend une option, Brand accroche l’Espagne

Dans le cadre de la petite finale de Ligue des Nations, l’équipe de France a pris une option sur la Suède d’Elma Juntilla Nelhage. De son côté, l’Allemagne de Jule Brand a accroché l’Espagne en finale aller (0-0).

Elles étaient quatre joueuses de l’OL Lyonnes concernées par la finale et la petite finale de la Ligue des Nations, ce vendredi. Elles sont trois à être en bonne posture pour ressortir de cette trêve internationale avec le sourire. Si cela reste avant tout une place d’honneur dans cette compétition, l’équipe de France féminine a pris une courte option sur la troisième place à Reims. Vainqueures 2-1 grâce à des buts de deux anciennes Lyonnaises (Karchaoui, Mbock), les Bleues se sont sorties du piège suédois dans les derniers instants de la partie. Un coup du sort pour Elma Juntilla Nelhage. La défenseuse rhodanienne était titulaire vendredi soir avec la Suède et a disputé l’intégralité de la rencontre, récoltant un carton jaune dans le temps additionnel.

L'Allemagne a maitrisé l'Espagne

Le match retour aura lieu mardi en Scandinavie, avec un avantage d’un but à gérer pour Sombath et Diani, qui a provoqué un penalty, qui ont joué tout le match aller. Pour Jule Brand, il n’y aura pas besoin de trop réfléchir face à l’Espagne pour la finale de la Ligue des Nations. En accrochant les Espagnoles vendredi soir (0-0), les Allemandes n’auront qu’une seule chose à faire : gagner sur le sol ibérique. Également avertie, Brand a disputé toute la rencontre durant laquelle l’Allemagne a eu les plus grosses occasions, sans réussir à forcer le verrou espagnol.