Elma Juntilla Nelhage, défenseuse de l'OL Lyonnes
Elma Juntilla Nelhage, défenseuse de l’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes - Strasbourg : Nelhage va faire défaut chez les Fenottes

  • par David Hernandez

    • Deux jours après le nul frustrant à Turin, l’OL Lyonnes retrouve le chemin de la Première Ligue, ce samedi (21h). Pour affronter Strasbourg, Jonatan Giraldez ne pourra pas compter sur Elma Nelhage. La Suédoise est la seule absente côté lyonnais.

    Un premier accroc. Il aura fallu attendre onze matchs pour voir Jonatan Giraldez ne pas sortir vainqueur d’un match avec l’OL Lyonnes. La série est passée à quelques centimètres de se poursuivre, sans un court hors-jeu de Jule Brand, mais les Fenottes ont laissé des points en route pour la première fois de la saison face à la Juventus Turin (3-3). Si le nul est frustrant, il est presque inespéré suite au visage montré par les coéquipières de Wendie Renard en première mi-temps et ce score de 3-0 à la pause sur le tableau d’affichage. Deux jours après ce voyage italien, Giraldez a souligné "la bonne réaction d’orgueil" de ses joueuses, mais n’était clairement "pas satisfait de ce qu’on a montré en première mi-temps".

    Un groupe réduit par rapport à la Ligue des champions

    La Ligue des champions mise de côté, l’OL Lyonnes va regoûter à son pain quotidien qu’est la Première Ligue. Une première depuis deux semaines et la large victoire à Montpellier (1-5). À 21h ce samedi au Parc OL, les Lyonnaises reçoivent Strasbourg pour la 8e journée du championnat. Malgré le froid décinois, Jonatan Giraldez pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Liana Joseph reste sur le flanc après sa rupture du ligament croisé, mais seule Elma Juntilla Nelhage vient garnir les rangs de l’infirmerie entre le match de la Juventus et celui de Strasbourg. Les raisons de l’absence de l’internationale suédoise n’ont pas été dévoilées par son coach, qui devra faire des choix avec un groupe passant de 23 en Ligue des champions à 18 en Première Ligue.

    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca : "L'OL se doit d'être ambitieux à Auxerre"

