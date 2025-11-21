Actualités
Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
Adil Hamdani, attaquant des U17 de l’OL (instagram du joueur)

OL : plusieurs jeunes à l’entraînement ce vendredi

  • par David Hernandez

    • Dans le froid de Décines, Paulo Fonseca s’est appuyé sur un groupe de 21 joueurs ce vendredi. À deux jours du déplacement à Auxerre, plusieurs jeunes étaient encore présents en séance collective.

    Il faisait froid ce vendredi à Décines. Le centre d'entraînement de l'OL n'a pas échappé à la vague glaciale qui touche le bassin rhodanien depuis plusieurs heures. Alors forcément, les bonnets, gants et autres cache-cous étaient de sortie dans le groupe de Paulo Fonseca. Suffisant toutefois pour s'apercevoir que Tanner Tessmann avait bien repris avec le groupe pour sa première séance après son retour tardif des États-Unis. Bien que suspendus à Auxerre, Hans Hateboer, Tyler Morton et Nicolas Tagliafico faisaient également partie des 21 joueurs de champ présents pour cette avant-dernière séance.

    Un premier groupe pour certains ?

    Avec un secteur défensif amoindri, Paulo Fonseca a donc choisi de faire appel à plusieurs jeunes, malgré l'imminence de la 13e journée de Ligue 1. Déjà présent durant la semaine, Ali Hassan a participé à la séance, tout comme le jeune Adil Hamdani (2009) mais aussi Tiago Goncalves. Avec Khalis Merah, Enzo Molebe, Téo Barisic, Alejandro Gomes Rodriguez et Mathys De Carvalho, il y avait clairement de la jeunesse dans l'effectif de l'OL.

