Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse (crédit : David Hernandez)

Fonseca : "L'OL se doit d'être ambitieux à Auxerre"

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Malgré le nombre impressionnant d'absents à cause des blessures et des suspensions, Paulo Fonseca ne veut pas chercher d'excuses au moment d'affronter Auxerre, lanterne rouge de la Ligue 1.

    Des suspendus, des blessés, quel est votre discours auprès du groupe quand l'OL se retrouve autant décimé ?

    Paulo Fonseca : Mon discours est le même, c'est celui d'une ambition. Nous avons 11 joueurs pour commencer le match. Et avec ces 11 joueurs, nous allons commencer avec les mêmes ambitions que les autres matchs.

    Dans quel état physique les internationaux sont-ils rentrés ?

    Le joueur le plus fatigué était Adam (Karabec). Mais tous les autres sont bien physiquement, même si Tanner (Tessmann) a eu un long voyage.

    "Auxerre est une équipe très verticale"

    Auxerre, dernier de Ligue 1, qui reste sur quatre défaites. C'est le match piège par excellence quand on revient justement après une trêve ?

    Je pense que le classement d'Auxerre ne représente pas vraiment la qualité de l'équipe bourguignonne. Je pense que c'est une équipe avec beaucoup de qualités. Jouer à Auxerre est toujours difficile. Une équipe avec des attaquants très dangereux, très verticaux. Je sais que, comme tous les matchs, ce sera un match difficile pour nous. Mais c'est un match que nous devons jouer avec l'ambition de gagner.

    Quelle sera la clé de ce match pour repartir avec les trois points, après la frustration du PSG ?

    Ce sera un match totalement différent du PSG. Je pense que ce sera un match avec beaucoup plus d'initiatives de notre part. Ce sera un match dans lequel nous devons jouer avec beaucoup d'attention. Parce que cette équipe d'Auxerre est très, très verticale. C'est une équipe qui arrive très rapidement vers la surface adverse. La première chose, c'est de bien défendre en ce moment. Et après, trouver de l'espace contre une équipe qui joue avec un bloc compact. Nous n'aurons pas beaucoup d'espace et il faudra peut-être avoir un jeu de patience avec le ballon, mais avec beaucoup d'attention. Parce que Auxerre est une équipe qui est vraiment dangereuse quand elle récupère le ballon et essaie d'attaquer vite.

    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Kluivert absent pour Auxerre - OL, Maitland-Niles malade
    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 21 Nov 25 à 14 h 10

      Une victoire et rien d'autre .
      Il a totalement raison , avec tout le respect que l'on doit avoir envers les auxerrois bien sûr .
      Mais si on n'ambitionne pas de gagner ce match alors il ne sert a rien de jouer ce championnat.

      Signaler
    2. Avatar
      Olisev - ven 21 Nov 25 à 14 h 23

      Bloc bas, idéalement il nous faudrait Satriano en pointe mais qu'il reste dans la surface autant que possible. Je suis sur qu'il pourrait être un poison, mais il n'est jamais présent dans la zone de vérité. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs alors que le coach le lui demande.
      Si il veut avoir un avenir à l'OL, c'est sur ce genre de match qu'il DOIT performer.

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - ven 21 Nov 25 à 14 h 27

        Oui je suis d'accord, l'un de ses points fort c'est son jeu de tête, et contre un bloc bas il faut pouvoir le mettre en avant ! Surtout qu'avec Karabec, AMN, Moreira et Abner, il va y en avoir des centres !

        Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - ven 21 Nov 25 à 14 h 25

      Le plus fatigué était Adam mais c'est normal s'il est revenu le lendemain de son match complet avec la Tchéquie. Il a joué lundi donc d'ici ce dimanche ça devrait aller.

      Signaler

