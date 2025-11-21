Fonseca : "L'OL se doit d'être ambitieux à Auxerre"

Malgré le nombre impressionnant d'absents à cause des blessures et des suspensions, Paulo Fonseca ne veut pas chercher d'excuses au moment d'affronter Auxerre, lanterne rouge de la Ligue 1.

Des suspendus, des blessés, quel est votre discours auprès du groupe quand l'OL se retrouve autant décimé ?

Paulo Fonseca : Mon discours est le même, c'est celui d'une ambition. Nous avons 11 joueurs pour commencer le match. Et avec ces 11 joueurs, nous allons commencer avec les mêmes ambitions que les autres matchs.

Dans quel état physique les internationaux sont-ils rentrés ?

Le joueur le plus fatigué était Adam (Karabec). Mais tous les autres sont bien physiquement, même si Tanner (Tessmann) a eu un long voyage.

"Auxerre est une équipe très verticale"

Auxerre, dernier de Ligue 1, qui reste sur quatre défaites. C'est le match piège par excellence quand on revient justement après une trêve ?

Je pense que le classement d'Auxerre ne représente pas vraiment la qualité de l'équipe bourguignonne. Je pense que c'est une équipe avec beaucoup de qualités. Jouer à Auxerre est toujours difficile. Une équipe avec des attaquants très dangereux, très verticaux. Je sais que, comme tous les matchs, ce sera un match difficile pour nous. Mais c'est un match que nous devons jouer avec l'ambition de gagner.

Quelle sera la clé de ce match pour repartir avec les trois points, après la frustration du PSG ?

Ce sera un match totalement différent du PSG. Je pense que ce sera un match avec beaucoup plus d'initiatives de notre part. Ce sera un match dans lequel nous devons jouer avec beaucoup d'attention. Parce que cette équipe d'Auxerre est très, très verticale. C'est une équipe qui arrive très rapidement vers la surface adverse. La première chose, c'est de bien défendre en ce moment. Et après, trouver de l'espace contre une équipe qui joue avec un bloc compact. Nous n'aurons pas beaucoup d'espace et il faudra peut-être avoir un jeu de patience avec le ballon, mais avec beaucoup d'attention. Parce que Auxerre est une équipe qui est vraiment dangereuse quand elle récupère le ballon et essaie d'attaquer vite.