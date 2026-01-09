Actualités
Martin Satriano lors de Lorient - OL
Martin Satriano lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

OL - Mercato : le Real Oviedo sur Satriano ?

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Sur le banc à Monaco, Martin Satriano doit désormais faire avec la concurrence d'Endrick. L'attaquant de l'OL peut-il partir cet hiver ? L'Espagne semblerait lui faire les yeux doux.

    Bien que Endrick n'était pas qualifié pour le déplacement à Monaco, Martin Satriano n'était pas pour autant titulaire lors de la première sortie de l'OL en 2026. L'attaquant uruguayen n'est d'ailleurs rentré que dans le temps additionnel, une fois le succès acquis grâce à un doublé de Pavel Sulc et un but d'Abner. Dans ce mercato hivernal, il est toujours question de renforts pour la formation lyonnaise, mais il y a forcément quelques départs. L'Uruguayen fait-il partie des candidats ? En recrutant Endrick, l'OL voulait renforcer ses solutions en pointe. Seulement, le rendement de Satriano et des intérêts espagnols pourraient bien changer la donne.

    Un joueur qui reste prêté à l'OL

    Malgré trois petits buts en six mois, le numéro 20 lyonnais semble garder une belle cote en Espagne. Depuis plusieurs semaines, le nom de Satrino se retrouve associé à de nombreux clubs et un nouveau prétendant se serait ajouté à la liste, d'après La Voz de Asturias. À la recherche d'un renfort offensif, le Real Oviedo aurait manifesté un intérêt pour l'attaquant, qui reste prêté par le RC Lens à l'OL jusqu'à la fin de la saison. Pour un départ de Martin Satriano cet été, il faudrait donc un accord quadripartite.

    8 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 9 Jan 26 à 18 h 05

      9 chances sur 10 qu'il ne sera pas conservé l'été prochain , il changera une nouvelle fois de club .
      L'espagne pourrait être un bon point de chute pour lui .

      
    2. Gerard
      Gerard - ven 9 Jan 26 à 18 h 05

      Alors du coup, un nouveau problème apparaît; Qui comme doublure d'Hendrick ?

      
      1. Juni38
        Juni38 - ven 9 Jan 26 à 18 h 39

        Endrick sera reparti au soleil de Madrid , en juillet prochain .
        Il faudra trouver DEUX avant centre ( car AGR sera sans doute vendu comme Molebe , on ne garde pas nos jeunes ).

        
        1. Avatar
          regard01 - ven 9 Jan 26 à 18 h 47

          Bonsoir Gérard et Juni38. Est ce que Nuamah peut dépanner en 9 ?

    3. Monark
      Monark - ven 9 Jan 26 à 18 h 17

      C’est une bonne nouvelle car je ne vouderai pas qu’on sépare de lui de façon inélégante, c’est un garçon sympathique qui , sur le terrain , a donné le meilleur de ses possibilités.

      
      1. Avatar
        Gune56 - ven 9 Jan 26 à 18 h 38

        Ça serait très "fair" !

        
      2. Juni38
        Juni38 - ven 9 Jan 26 à 18 h 40

        un garçon charmant , collectif et besogneux , mais qui n'a pas le niveau pour jouer dans une équipe ambitionnant le top5 , et nous en sommes fort maris .
        Pierrot le Sage l'a mis directement dans le loft , il ne lui a pas fallu 107 ans pour juger de l'avenir du bonhomme au pays des corons .

        
    4. Avatar
      Poupette38 - ven 9 Jan 26 à 18 h 49

      Cet été, pas cet hiver

      

