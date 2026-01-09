OL - Mercato : le Real Oviedo sur Satriano ?

Sur le banc à Monaco, Martin Satriano doit désormais faire avec la concurrence d'Endrick. L'attaquant de l'OL peut-il partir cet hiver ? L'Espagne semblerait lui faire les yeux doux.

Bien que Endrick n'était pas qualifié pour le déplacement à Monaco, Martin Satriano n'était pas pour autant titulaire lors de la première sortie de l'OL en 2026. L'attaquant uruguayen n'est d'ailleurs rentré que dans le temps additionnel, une fois le succès acquis grâce à un doublé de Pavel Sulc et un but d'Abner. Dans ce mercato hivernal, il est toujours question de renforts pour la formation lyonnaise, mais il y a forcément quelques départs. L'Uruguayen fait-il partie des candidats ? En recrutant Endrick, l'OL voulait renforcer ses solutions en pointe. Seulement, le rendement de Satriano et des intérêts espagnols pourraient bien changer la donne.

Un joueur qui reste prêté à l'OL

Malgré trois petits buts en six mois, le numéro 20 lyonnais semble garder une belle cote en Espagne. Depuis plusieurs semaines, le nom de Satrino se retrouve associé à de nombreux clubs et un nouveau prétendant se serait ajouté à la liste, d'après La Voz de Asturias. À la recherche d'un renfort offensif, le Real Oviedo aurait manifesté un intérêt pour l'attaquant, qui reste prêté par le RC Lens à l'OL jusqu'à la fin de la saison. Pour un départ de Martin Satriano cet été, il faudrait donc un accord quadripartite.