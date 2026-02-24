Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes
Les joueuses de l'OL Lyonnes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes : le programme des internationales

  • par David Hernandez

    • Depuis lundi, les nombreuses internationales d'OL Lyonnes ont pris la direction de leur sélection. Le programme s'annonce chargé, tandis que Jonatan Giraldez aura un groupe plus que restreint à Décines.

    Bacha, Sombath, Diani et Katoto (Equipe de France)

    Irlande - France, le 3 mars

    France - Pologne, le 7 mars

    Vicki Becho et Inès Benyahia (Equipe de France U23)

    France - Angleterre, le 2 mars

    Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège)

    Autriche - Norvège, le 3 mars

    Norvège - Allemagne, le 7 mars

    Jule Brand (Allemagne)

    Allemagne - Slovénie, le 3 mars

    Norvège - Allemagne, le 7 mars

    Melchie Dumornay (Haïti)

    Haïti - Suriname, le 3 mars

    Christiane Endler (Chili)

    Paraguay - Chili, le 4 et 7 mars

    Elma Junttila Nelhage (Suède)

    Italie - Suède, le 3 mars

    Serbie - Suède, le 7 mars

    Tarciane (Brésil)

    Brésil - Costa Rica, le 28 février

    Brésil - Venezuela, le 4 mars

    Brésil - Mexique, le 8 mars

    Damaris Egurrola (Pays-Bas)

    Pologne - Pays-Bas, le 3 mars

    Pays-Bas - Irlande, le 7 mars

    Sofie Svava (Danemark)

    Danemark - Serbie, le 3 mars

    Italie - Serbie, le 7 mars

    Lindsey Heaps et Lily Yohannes (Etats-Unis)

    SheBelieves Cup : Argentine (1er mars), Canada (5 mars), Colombie (7 mars)

    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL : dernière semaine complète d’entraînement avant le marathon de mars

