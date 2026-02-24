OL Lyonnes : le programme des internationales

Depuis lundi, les nombreuses internationales d'OL Lyonnes ont pris la direction de leur sélection. Le programme s'annonce chargé, tandis que Jonatan Giraldez aura un groupe plus que restreint à Décines.
Bacha, Sombath, Diani et Katoto (Equipe de France)
Irlande - France, le 3 mars
France - Pologne, le 7 mars
Vicki Becho et Inès Benyahia (Equipe de France U23)
France - Angleterre, le 2 mars
Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège)
Autriche - Norvège, le 3 mars
Norvège - Allemagne, le 7 mars
Jule Brand (Allemagne)
Allemagne - Slovénie, le 3 mars
Norvège - Allemagne, le 7 mars
Melchie Dumornay (Haïti)
Haïti - Suriname, le 3 mars
Christiane Endler (Chili)
Paraguay - Chili, le 4 et 7 mars
Elma Junttila Nelhage (Suède)
Italie - Suède, le 3 mars
Serbie - Suède, le 7 mars
Tarciane (Brésil)
Brésil - Costa Rica, le 28 février
Brésil - Venezuela, le 4 mars
Brésil - Mexique, le 8 mars
Damaris Egurrola (Pays-Bas)
Pologne - Pays-Bas, le 3 mars
Pays-Bas - Irlande, le 7 mars
Sofie Svava (Danemark)
Danemark - Serbie, le 3 mars
Italie - Serbie, le 7 mars
Lindsey Heaps et Lily Yohannes (Etats-Unis)
SheBelieves Cup : Argentine (1er mars), Canada (5 mars), Colombie (7 mars)