Actualités
John Textor, président et propriétaire de l'OL
John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

OL : Textor ne siège officiellement plus à Eagle Football BidCo

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Suite à sa tentative de putsch lors de l’assemblée générale d’Eagle Football Group, Ares avait révoqué avec effet immédiat John Textor de son poste de directeur au sein d’Eagle Football BidCo. La décision a été officialisée ce mardi.

    Ce n’est pas forcément une nouveauté dans le dossier John Textor, mais l’officialisation renforce un peu plus l’étau qui se resserre autour de l’Américain. La notification selon laquelle l’homme d’affaires ne siège plus au sein d’Eagle Football BidCo a eu lieu ce mardi. John Textor n’a plus de pouvoir au sein de la structure possédant les actions et les droits juridiques des clubs détenus dans le cadre de la multipropriété. Son poste de directeur au sein d’Eagle Football BidCo a pris fin le 27 janvier dernier, suite à la demande de révocation avec effets immédiats d’Ares.

    Ares aimerait que Textor rembourse

    Le créancier n’avait que peu goûté à la tentative de putsch de Textor quelques heures avant la tenue de l’assemblée générale d’Eagle Football Group. Conscient de ne plus avoir toutes les cartes en main, le propriétaire de l’OL avait tenté de révoquer les deux administrateurs indépendants, mais soumis par Ares, Hemen Tseayo et Stephen Welch, afin de rendre leurs votes caducs. Cela aurait pu lui permettre de reprendre le dessus sur le pouvoir décisionnel de la holding et donc d’écarter Michele Kang. Un coup dans l’eau qui a très certainement signé la fin de la partie, même s’il ne faut jurer de rien avec l’Américain. Quoi qu’il en soit, entre la fin de ce rôle et la demande de remboursement d’Ares, ce ne sont plus des rames qu’il va falloir à John Textor pour en sortir indemne.

    à lire également
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Corentin Tolisso égale Maxwel Cornet
    4 commentaires
    1. Avatar
      manu - mar 24 Fév 26 à 15 h 17

      Maintenant,il faut espérer qu'il ne trouve personne qui ne lui prêtera l'argent dont il a besoin pour rembourser Ares...car si c'était le cas,il reprendrai la main sur le club.On parlait de 14 jours pour les rembourser,on doit pas en être loin.Maintenant reste à voir si Ares lui laissera plus de temps ou si ils prennent rapidement la décision de revendre le club.La dernière solution est qu'ils conservent le club, mais c'est certainement pas leur objectif.

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mar 24 Fév 26 à 15 h 25

        Ça me parait fou qu'il puisse trouver quelqu'un qui lui prête encore cette somme, mais bon avec lui on est à l'abri de rien.

        D'ailleurs ça me parait fou aussi que s'il arrive à rembourser cette somme, ARES lui fasse encore confiance...

        Signaler
    2. Stef - mar 24 Fév 26 à 15 h 30

      Très bonne nouvelle ça 🙂
      Du moins je l'espère pour nous. Peux-t'on dire maintenant que l'OL est débarrassé de Textor pour de bon ? Quels sont les scénarios possible du coup avec Ares ? Liquidation des actifs de l'OL pour se rembourser ? Changement de direction imposé par eux ? Ou laisser tel quel pour nous laisser remonter la pente et se rembourser en revendant le club une fois que sa valeur sera plus haute ?

      Merci 🙂

      Signaler
    3. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mar 24 Fév 26 à 15 h 32

      Comme quoi tout se paye et pour le coup c'est largement mérité. L OL l'a échappé de justesse!....J'espère que ce n'est plus qu'un mauvais souvenir!

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL : Textor ne siège officiellement plus à Eagle Football BidCo 14:45
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Corentin Tolisso égale Maxwel Cornet 14:10
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue Europa : l'OL connaitra son adversaire vendredi (13h) 13:20
    Paulo Fonseca lors d'OM - OL
    Fonseca (OL) s’en prend à Trump et Infantino 12:30
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    OL - Mercato : Fofana serait dans le viseur du FC Barcelone 11:45
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le programme des internationales 11:00
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL : dernière semaine complète d’entraînement avant le marathon de mars 10:15
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    Fonseca (OL) : "Je ne peux pas oublier ce qu'il se passe en Ukraine" 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    OM - OL : le choc des Olympiques arbitré par Jérôme Brisard 08:45
    Noah Nartey (OL) et Guela Doué (Strasbourg)
    OL : face à Strasbourg, un avertissement pour mieux préparer l'OM ? 08:00
    Ruben Kluivert (OL) face à Diego Moreira (Strasbourg)
    OL : Moreira s'ajoute à la longue liste des anciens de la maison buteurs 07:30
    Corentin Tolisso dépité devant Moreira et Barco lors de Strasbourg - OL
    L'OL trébuche et le record s'envole... Un tournant contre l'OM ? 23/02/26
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    Avant d'affronter l'OL, l'OM s'en va en stage en Espagne 23/02/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 participeront à un prestigieux tournoi organisé par l’Ajax 23/02/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Académie : week-end festif pour les jeunes Lyonnaises 23/02/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : un jour de repos avant de penser à l’OM 23/02/26
    Endrick lors d'OL - Laval
    Strasbourg - OL (3-1) : seulement quatre tirs pour les Lyonnais 23/02/26
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    À l’extérieur, l’OL a toujours du mal à inverser la tendance 23/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut