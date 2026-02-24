OL : Textor ne siège officiellement plus à Eagle Football BidCo

Suite à sa tentative de putsch lors de l’assemblée générale d’Eagle Football Group, Ares avait révoqué avec effet immédiat John Textor de son poste de directeur au sein d’Eagle Football BidCo. La décision a été officialisée ce mardi.
Ce n’est pas forcément une nouveauté dans le dossier John Textor, mais l’officialisation renforce un peu plus l’étau qui se resserre autour de l’Américain. La notification selon laquelle l’homme d’affaires ne siège plus au sein d’Eagle Football BidCo a eu lieu ce mardi. John Textor n’a plus de pouvoir au sein de la structure possédant les actions et les droits juridiques des clubs détenus dans le cadre de la multipropriété. Son poste de directeur au sein d’Eagle Football BidCo a pris fin le 27 janvier dernier, suite à la demande de révocation avec effets immédiats d’Ares.
Ares aimerait que Textor rembourse
Le créancier n’avait que peu goûté à la tentative de putsch de Textor quelques heures avant la tenue de l’assemblée générale d’Eagle Football Group. Conscient de ne plus avoir toutes les cartes en main, le propriétaire de l’OL avait tenté de révoquer les deux administrateurs indépendants, mais soumis par Ares, Hemen Tseayo et Stephen Welch, afin de rendre leurs votes caducs. Cela aurait pu lui permettre de reprendre le dessus sur le pouvoir décisionnel de la holding et donc d’écarter Michele Kang. Un coup dans l’eau qui a très certainement signé la fin de la partie, même s’il ne faut jurer de rien avec l’Américain. Quoi qu’il en soit, entre la fin de ce rôle et la demande de remboursement d’Ares, ce ne sont plus des rames qu’il va falloir à John Textor pour en sortir indemne.
Maintenant,il faut espérer qu'il ne trouve personne qui ne lui prêtera l'argent dont il a besoin pour rembourser Ares...car si c'était le cas,il reprendrai la main sur le club.On parlait de 14 jours pour les rembourser,on doit pas en être loin.Maintenant reste à voir si Ares lui laissera plus de temps ou si ils prennent rapidement la décision de revendre le club.La dernière solution est qu'ils conservent le club, mais c'est certainement pas leur objectif.
Ça me parait fou qu'il puisse trouver quelqu'un qui lui prête encore cette somme, mais bon avec lui on est à l'abri de rien.
D'ailleurs ça me parait fou aussi que s'il arrive à rembourser cette somme, ARES lui fasse encore confiance...
Très bonne nouvelle ça 🙂
Du moins je l'espère pour nous. Peux-t'on dire maintenant que l'OL est débarrassé de Textor pour de bon ? Quels sont les scénarios possible du coup avec Ares ? Liquidation des actifs de l'OL pour se rembourser ? Changement de direction imposé par eux ? Ou laisser tel quel pour nous laisser remonter la pente et se rembourser en revendant le club une fois que sa valeur sera plus haute ?
Merci 🙂
Comme quoi tout se paye et pour le coup c'est largement mérité. L OL l'a échappé de justesse!....J'espère que ce n'est plus qu'un mauvais souvenir!