OL : Textor ne siège officiellement plus à Eagle Football BidCo

Suite à sa tentative de putsch lors de l’assemblée générale d’Eagle Football Group, Ares avait révoqué avec effet immédiat John Textor de son poste de directeur au sein d’Eagle Football BidCo. La décision a été officialisée ce mardi.

Ce n’est pas forcément une nouveauté dans le dossier John Textor, mais l’officialisation renforce un peu plus l’étau qui se resserre autour de l’Américain. La notification selon laquelle l’homme d’affaires ne siège plus au sein d’Eagle Football BidCo a eu lieu ce mardi. John Textor n’a plus de pouvoir au sein de la structure possédant les actions et les droits juridiques des clubs détenus dans le cadre de la multipropriété. Son poste de directeur au sein d’Eagle Football BidCo a pris fin le 27 janvier dernier, suite à la demande de révocation avec effets immédiats d’Ares.

Ares aimerait que Textor rembourse

Le créancier n’avait que peu goûté à la tentative de putsch de Textor quelques heures avant la tenue de l’assemblée générale d’Eagle Football Group. Conscient de ne plus avoir toutes les cartes en main, le propriétaire de l’OL avait tenté de révoquer les deux administrateurs indépendants, mais soumis par Ares, Hemen Tseayo et Stephen Welch, afin de rendre leurs votes caducs. Cela aurait pu lui permettre de reprendre le dessus sur le pouvoir décisionnel de la holding et donc d’écarter Michele Kang. Un coup dans l’eau qui a très certainement signé la fin de la partie, même s’il ne faut jurer de rien avec l’Américain. Quoi qu’il en soit, entre la fin de ce rôle et la demande de remboursement d’Ares, ce ne sont plus des rames qu’il va falloir à John Textor pour en sortir indemne.