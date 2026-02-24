Équipe de France U23 : Benyahia (OL Lyonnes) finalement forfait

Si elle espérait pouvoir retrouver l’équipe de France A, Inès Benyahia avait finalement été appelée avec les U23. Déjà absente lors du dernier match à Marseille, la milieu n’a pas rejoint Clairefontaine ce mardi.

Elle avait déjà passé la semaine passée en salle. Quand l'entraînement ouvert au public avait permis de voir les stars comme Ada Hegerberg ou Melchie Dumornay, le public d'OL Lyonnes n'avait pu féliciter Inès Benyahia pour son magnifique coup-franc lors du derby contre l'ASSE. Le capitaine d'un après-midi avait effectué une séance en salle. Elle n'avait pas plus participé à la séance de veille de match contre l'OM. Laissée en dehors du groupe pour le déplacement à Martigues, Benyahia n'était pas à 100% physiquement.

Un seul amical pour les Bleuettes

Si la nature du pépin reste inconnue, cela semble l'avoir empêché de pouvoir répondre favorablement à sa convocation avec l'équipe de France U23. Présente initialement dans la liste des 23 joueuses retenues par Fabien Lefèvre pour affronter l'Angleterre (2 mars), la Lyonnaise n'accompagne plus Vicki Becho qui a rejoint Clairefontaine ce mardi. Avec un seul match amical pour les Bleuettes, la raison semble avoir été de mise. D'autant plus qu'OL Lyonnes va enchaîner les rencontres à la fin de la trêve internationale.