Échaudé par la décision de John Textor de renvoyer les deux administrateurs indépendants qu’il avait soumis, Ares a contre-attaqué et choisi de prendre le pouvoir.

Tout se passe tellement bien sur le terrain que les supporters de l’OL n’ont presque plus envie d’entendre parler de ce qu’il peut se passer en dehors. Pourtant, avec John Textor toujours dans les parages, difficile de faire une vraie croix sur ce passé douloureux. Ce n’est pas la tenue de l’assemblée générale ce mercredi soir qui a calmé tout ce petit monde. Face à la possibilité de voir l’Américain (ou ses représentants) assister à la réunion d’Eagle Football Group, les Bad Gones n’ont pas manqué de montrer leur mécontentement. Qu’ils se rassurent, John Textor ne sera a priori pas de la partie, après une ultime tentative de reprise de pouvoir, comme avancé par RMC et confirmé par Olympique-et-Lyonnais.

Le début de la fin pour Textor

Comment ? En choisissant de mettre sur la touche les deux administrateurs indépendants soumis par Ares il y a quelques semaines et qui l’empêchaient d’avoir un réel pouvoir décisionnel. En révoquant Stephen Welch et Hemen Tseayo, John Textor pensait faire un coup de maître. À croire que l’Américain a oublié qu’il restait sous la coupe de son créancier Ares, qui a grandement aidé au rachat de l’OL en décembre 2022. Le "putsch" s’est finalement retourné contre le propriétaire lui-même, puisque le fond d’investissement a, comme écrit au Brésil, fait le choix de prendre le contrôle de la holding et ainsi de mettre Textor sur la touche, avec "la révocation de John Charles Textor en tant que directeur de la company, avec effets immédiats". Le début de la fin pour l'homme d'affaires.