Actualités
Les joueurs du PAOK à l'entraînement
Les joueurs du PAOK à l’entraînement (@PAOK)

OL - PAOK : le parcage visiteurs sera finalement vide

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Suite à la tragédie survenue mardi en Roumanie, les supporters du PAOK ont fait le choix de ne pas se rendre au Parc OL. Le parcage visiteurs qui attendait près de 3 000 Grecs sera finalement vide.

    Le match était classé à hauts risques et les forces de l’ordre allaient forcément être sur le qui-vive, mais cela aurait également pu donner une belle ambiance européenne au Parc OL. Jeudi soir, près de trois mille supporters du PAOK devaient prendre place dans le parcage visiteurs à Décines. Cela aurait été le plus gros contingent de cette phase de ligue pour un adversaire de l’OL. Finalement, la tribune réservée au PAOK sonnera creux. En effet, aucun supporter ne sera présent à Décines au coup d’envoi jeudi soir. Cette décision intervient quelques heures après le tragique accident qui a coûté la vie à sept jeunes supporters grecs.

    Une décision en signe de deuil et d'hommage

    Meurtris par la nouvelle, les groupes de supporters du PAOK ont rapidement annoncé leur intention de ne pas se rendre en France. Une décision validée par la direction du club grec, qui a communiqué tard dans la soirée de mardi. "Partageant la tristesse et la douleur de toute la famille du PAOK après le tragique accident, et suite à la décision des supporters d'annuler tous leurs déplacements et de garder la tribune visiteurs fermée en signe de deuil, et en concertation avec les autorités françaises et lyonnaises, cette tribune restera fermée." Le PAOK appelle ses supporters déjà sur place à respecter cette décision.

    à lire également
    John Textor lors de Pontarlier - OL
    OL : Ares a bien révoqué Textor "avec effets immédiats"
    6 commentaires
    1. Bioman
      Bioman - mer 28 Jan 26 à 10 h 48

      Décision très forte !

      Signaler
    2. Avatar
      Arioul - mer 28 Jan 26 à 10 h 50

      Je trouve que c'est une décision forte de la part du PAOK et de leurs supporters.
      En revanche, c'est dommage parce qu'on va rendre hommage aux 7 supporters décédés mais sans aucun supporter du PAOK dans les tribunes.
      Ce qui serait beau et fort visuellement je pense, pour rendre un véritable hommage et pour marquer le coup de la tribune visiteurs vide, ce serait que tous les sièges de cette tribune soient recouverts d'un tissu noir en signe d'hommage et de solidarité avec les supporters grecs.

      Signaler
    3. Darn
      Darn - mer 28 Jan 26 à 10 h 54

      Je suis surpris, j'aurais préféré qu'ils soient présents et qu'on leur fasse un bel hommage.

      Signaler
    4. Bioman
      Bioman - mer 28 Jan 26 à 10 h 55

      Il se peut que les kops lyonnais fassent quelque chose pour ces supporters tristement décédés !

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - mer 28 Jan 26 à 10 h 58

        J'espère bien qu'ils vont faire quelque chose!
        Et l'OL aussi.
        Normal que les grecs soient restés chez eux, question de respect pour ces victimes tragiques.

        Signaler
    5. Avatar
      olgoneforever - mer 28 Jan 26 à 11 h 05

      En tant que simple supporter j'ai sincèrement ûe pensée pour ces autres supporters disparus ou blessés qui ont, quelque soit leur nationalité, les mêmes aspirations que moi au stade.
      Honneur au Paok et à ses fans pour leur décision !
      Le mot " respect " à tout son sens dans ce triste contexte.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs du PAOK à l'entraînement
    OL - PAOK : le parcage visiteurs sera finalement vide 10:40
    John Textor lors de Pontarlier - OL
    OL : Ares a bien révoqué Textor "avec effets immédiats" 09:50
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    Ligue Europa : l’OL a-t-il les moyens d’y croire ? 09:30
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 26 janvier en podcast  08:45
    John Textor, président de l'OL et Eagle Football,, lors de Botafogo - Palmeiras
    Ares en passe de prendre le dessus sur Textor dans Eagle Football Holdings ? 08:00
    Les supporters du PAOK
    OL - PAOK endeuillé par la mort tragique de supporters grecs 07:30
    Dejan Lovren à l'entraînement du 3 février
    OL - PAOK : histoire de retrouvailles pour Dejan Lovren 27/01/26
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    PAOK, Lille, Laval : l'OL va passer un moment dans son jardin 27/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lacombe – Chiesa – Di Nallo sous le maillot de l'OL.
    OL - PAOK nous replonge dans les souvenirs 27/01/26
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    OL : Corentin Tolisso intègre le top 25 des passeurs 27/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : le calendrier du mois de février 27/01/26
    Les supporters du PAOK
    OL - PAOK : les Grecs en nombre dans la tribune des visiteurs 27/01/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : les U19 se ressaisissent face au Paris FC 27/01/26
    Des arbitres espagnols aux commandes d'OL - PAOK 27/01/26
    Les joueurs du PAOK à l'entraînement
    Le PAOK a pu souffler avant d'affronter l'OL 27/01/26
    John Textor, président de l'OL.
    OL : les Bad Gones opposés à la venue de John Textor à l’Assemblée générale 27/01/26
    Coupe de France : tirage au sort lundi 2 février pour l'OL Lyonnes 27/01/26
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : le grand 8 ? Du jamais vu depuis 20 ans 27/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut