OL - PAOK : le parcage visiteurs sera finalement vide

Suite à la tragédie survenue mardi en Roumanie, les supporters du PAOK ont fait le choix de ne pas se rendre au Parc OL. Le parcage visiteurs qui attendait près de 3 000 Grecs sera finalement vide.

Le match était classé à hauts risques et les forces de l’ordre allaient forcément être sur le qui-vive, mais cela aurait également pu donner une belle ambiance européenne au Parc OL. Jeudi soir, près de trois mille supporters du PAOK devaient prendre place dans le parcage visiteurs à Décines. Cela aurait été le plus gros contingent de cette phase de ligue pour un adversaire de l’OL. Finalement, la tribune réservée au PAOK sonnera creux. En effet, aucun supporter ne sera présent à Décines au coup d’envoi jeudi soir. Cette décision intervient quelques heures après le tragique accident qui a coûté la vie à sept jeunes supporters grecs.

Une décision en signe de deuil et d'hommage

Meurtris par la nouvelle, les groupes de supporters du PAOK ont rapidement annoncé leur intention de ne pas se rendre en France. Une décision validée par la direction du club grec, qui a communiqué tard dans la soirée de mardi. "Partageant la tristesse et la douleur de toute la famille du PAOK après le tragique accident, et suite à la décision des supporters d'annuler tous leurs déplacements et de garder la tribune visiteurs fermée en signe de deuil, et en concertation avec les autorités françaises et lyonnaises, cette tribune restera fermée." Le PAOK appelle ses supporters déjà sur place à respecter cette décision.