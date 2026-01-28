OL - PAOK endeuillé par la mort tragique de supporters grecs

Devant rallier la France d’ici au match, un van de supporters du PAOK a été victime d’un terrible accident de la route en Roumanie. Sept sont morts sur le coup et trois autres sont blessés.

C’était un match classé à très hauts risques, mais, depuis mardi soir, ce n’est plus forcément d’actualité. La venue du PAOK au Parc OL devait attirer près de 3 000 supporters grecs, tous n'étant pas forcément réputés pour être des enfants de chœur. Certains avaient pris la route depuis mardi pour rallier la France et Décines par la route. Une route qui aura été mortelle pour sept d’entre eux mardi soir. Comme appris par le PAOK et l’OL, un van conduisant des supporters du club grec a été pris dans un terrible accident de la route en Roumanie.

Un hommage rendu jeudi avant le match

Sept personnes sont mortes sur le coup, tandis que les trois autres ont été blessées de façon plus ou moins grave… L’accident a eu lieu avec un camion, ne laissant que peu de chances au véhicule transportant les supporters du PAOK. Face à cette tragédie qui rend le foot plus que secondaire, l’OL a présenté "ses sincères condoléances au PAOK suite à la disparition tragique de plusieurs de ses supporters dans un accident de la route ce mardi. Toutes nos pensées vont également aux blessés qui luttent actuellement." Le club a également indiqué qu'un "hommage sera rendu lors du match OL – PAOK du 29 janvier" pour honorer la mémoire de ces disparus…