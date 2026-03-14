Dans une spirale noire depuis un mois entre les blessures et l'absence de succès, Paulo Fonseca tente de positiver.

Le tableau est assez noir si l'on regarde les chiffres bruts. Cinq rencontres sans victoires toutes compétitions confondues, trois nuls consécutifs, neuf absents pour aller au Havre... L'OL, après avoir enchaîné treize succès de suite, n'avance plus depuis un mois. Les raisons sont multiples, entre essoufflement physique, blessures et matchs face à de sérieux concurrents. La formation de Paulo Fonseca va moins bien, tout simplement.

Fonseca aperçoit des "signaux positifs"

Mais, comme toujours devant la presse, le Portugais ne se résigne pas à l'approche de la dernière ligne droite. "Ce sera difficile, mais nous sommes là. Nous devons tout faire pour aller de l'avant. Nous devons rester positifs et confiants. Peut-être que c’est difficile quand on regarde les précédents résultats, mais il y a des signaux qui montrent que l’équipe continue de bien jouer, se rassure-t-il. Elle a encore du courage pour jouer notre jeu. Ce sont des aspects positifs qui me font croire qu’on peut poursuivre ainsi."

Que se passera-t-il si l'Olympique lyonnais trébuche en Normandie dimanche ? Toujours dans le top 4, il sera sérieusement menacé par Rennes, voire Lille, quatrième et cinquième. Sauf que l'effectif commence à toucher ses limites. Mais puisque toutes les séries ont une fin, il n'est pas interdit d'espérer que celle que traverse actuellement les coéquipiers de Corentin Tolisso s'arrêtera ce week-end au stade Océane.