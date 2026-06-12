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Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve reprendra le 6 juillet

  • par David Hernandez

    • Une semaine après les pros, la réserve de l’OL reprendra également le chemin de l’entraînement. Gueïda Fofana a fixé la reprise au 6 juillet.

    En ne finissant pas quatrième de Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca auraient pu gratter encore quelques jours de vacances. Finalement, ils seront de retour le 29 juin pour préparer le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Les coéquipiers de Corentin Tolisso seront ainsi les premiers à reprendre leurs quartiers au GOLTC. Ils seront rapidement suivis par les ouailles de Gueïda Fofana. Comme avancé par le compte X Borgia_OL_Acad et que nous pouvons confirmer, la réserve de l’OL reprendra l’entraînement le lundi 6 juillet.

    Un groupe Pro2 qui va bouger cet été

    À cette occasion, l’entraîneur lyonnais fera connaissance avec son nouveau groupe. Néanmoins, l’absence de plusieurs joueurs chez les pros devrait pousser Fonseca à faire appel à plusieurs éléments qui avaient l’habitude de faire la navette la saison dernière. Toutefois, des jeunes comme Kenan Doganay ou encore Angel Garcia devront faire désormais partie intégrante d’une réserve qui devrait connaître quelques changements durant l’été. Que ce soit dans le staff avec l’arrivée de Samy Saco comme nouvel adjoint qu’au sein du groupe avec un recrutement externe.

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