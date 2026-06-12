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Julien Duranville (à gauche) avec la Belgique Espoir (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)

Mercato : l'OL proche de recruter un espoir belge ?

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • L'OL pourrait recruter un jeune ailier belge. Selon la presse allemande, Julien Duranville, joueur de Dortmund, serait proche de s'engager avec les Lyonnais.

    Cet été, il est presque acquis qu'Afonso Moreira ou Malick Fofana quittera l'Olympique lyonnais. Le club n'a pas le choix, il se doit de réaliser une belle vente avec l'un des deux éléments, possiblement avant le 1er juillet. Un départ qui sera compensé. En ce sens, l'OL serait en passe de boucler un transfert avec Dortmund pour Julien Duranville d'après Sky Sport. Le Belge, considéré comme un grand espoir à ses débuts professionnels en 2022, n'a pas encore confirmé toutes les attentes.

    La faute principalement à des blessures. À 20 ans, il n'a pas été épargné : entre déchirure musculaire et pépin à l'ischio, il n'a pas disputé plus de 26 matchs dans une saison. Par exemple, il n'a presque pas joué lors de toute la première moitié de l'exercice 2025-2026 en raison d'une rupture de l'articulation acromio-claviculaire (deux apparitions avec la réserve). Ce qui a sûrement poussé la formation allemande à le prêter à Bâle en janvier 2026.

    Il a repris du rythme en Suisse

    Une expérience pas toujours concluante (deux buts et une passe décisive), mais qui lui a au moins permis de retrouver du rythme. Le footballeur de la génération 2006 est apparu à 17 reprises en Suisse, dont 11 fois comme titulaire. Il alternait entre les positions d'ailier droit et gauche. Reste à savoir si les problèmes physiques sont derrière lui.

    Formé à Anderlecht mais vite acheté par Dortmund (à l'hiver 2023), Julien Duranville voudrait relancer sa carrière. L'international belge (deux capes) aurait trouvé un accord avec les Rhodaniens. Ces derniers négocieraient actuellement avec leurs homologues de la Ruhr. Les discussions avanceraient bien, et l'opération pourrait se conclure autour d'un montant de 8,5 millions d'euros (bonus inclus). La même somme déboursée à l'époque par l'équipe westphalienne pour l'attirer. Le 2e de Bundesliga en 2025-2026 aimerait ajouter à ce tarif une clause de revente significative ou une option de rachat.

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    7 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 12 Juin 26 à 8 h 08

      Pas convaincu s'il se pète tout le temps, mais faisons confiance a la cellule, ils ont sûrement toutes les infos nécessaires

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    2. RBV
      RBV - ven 12 Juin 26 à 8 h 09

      Franchement vendre Moreira quelle connerie…surtout pour prendre un mec blessé 90% du temps…
      Après si il n’y a pas d’offre sur Fofana ou Tessman, on ne peut rien y faire…

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    3. Avatar
      olgoneforever - ven 12 Juin 26 à 8 h 33

      Avec le bilan de MLJ depuis son arrivée avec Fonseca et la politique menée par Madame Kang et Gerlinger je suis confiant pour ce mercato qui est toujours encadré de faite par la Dncg.
      Et puis même si j adore Afonso plus 30 millions qui seraient proposés par le Bayer ne se refusent pas entre plus value et apport de liquidité !

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    4. J.F.ol
      J.F.ol - ven 12 Juin 26 à 8 h 36

      Tarif élevé alors que le club doit vendre ....

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      1. Avatar
        BadGone91 - ven 12 Juin 26 à 8 h 38

        Je pense que c'est justement le profil ciblé en cas de vente d'un de nos ailiers gauche.

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    5. Avatar
      BadGone91 - ven 12 Juin 26 à 8 h 37

      Assez étonnant de recruter un jeune ailier gauche belge, sachant qu'on est parti pour garder Malick, notre jeune ailier gauche belge...

      Ou alors comme le disait Hugo Guillemet on risque plutôt de vendre Malick ?

      J'attends de voir, mais tant que les joueurs correspondent aux critères de Fonseca, je fais confiance !

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    6. OLVictory
      OLVictory - ven 12 Juin 26 à 8 h 39

      La vente de Moreira se précise et c'est malheureux car c'est vraiment un super joueur avec une mentalité irréprochable sur le terrain. On aura du mal à retrouver un joueur aussi efficace offensivement et aussi disponible défensivement. Il ira loin, c'est bien, mais sans nous, ça, c'est dommage.
      On n'a probablement pas le choix avec l'échéance du 1er juillet et évidemment ça ne se bouscule pas pour engager nos "boulets". Pas la peine de faire des commentaires sur "l'obligation" de faire partir un joueur peu performant, dans la vraie vie, on les vend ou prête dans les derniers jours du mercato, faute de meilleure offre.

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