Mercato : l'OL proche de recruter un espoir belge ?

L'OL pourrait recruter un jeune ailier belge. Selon la presse allemande, Julien Duranville, joueur de Dortmund, serait proche de s'engager avec les Lyonnais.

Cet été, il est presque acquis qu'Afonso Moreira ou Malick Fofana quittera l'Olympique lyonnais. Le club n'a pas le choix, il se doit de réaliser une belle vente avec l'un des deux éléments, possiblement avant le 1er juillet. Un départ qui sera compensé. En ce sens, l'OL serait en passe de boucler un transfert avec Dortmund pour Julien Duranville d'après Sky Sport. Le Belge, considéré comme un grand espoir à ses débuts professionnels en 2022, n'a pas encore confirmé toutes les attentes.

La faute principalement à des blessures. À 20 ans, il n'a pas été épargné : entre déchirure musculaire et pépin à l'ischio, il n'a pas disputé plus de 26 matchs dans une saison. Par exemple, il n'a presque pas joué lors de toute la première moitié de l'exercice 2025-2026 en raison d'une rupture de l'articulation acromio-claviculaire (deux apparitions avec la réserve). Ce qui a sûrement poussé la formation allemande à le prêter à Bâle en janvier 2026.

Il a repris du rythme en Suisse

Une expérience pas toujours concluante (deux buts et une passe décisive), mais qui lui a au moins permis de retrouver du rythme. Le footballeur de la génération 2006 est apparu à 17 reprises en Suisse, dont 11 fois comme titulaire. Il alternait entre les positions d'ailier droit et gauche. Reste à savoir si les problèmes physiques sont derrière lui.

Formé à Anderlecht mais vite acheté par Dortmund (à l'hiver 2023), Julien Duranville voudrait relancer sa carrière. L'international belge (deux capes) aurait trouvé un accord avec les Rhodaniens. Ces derniers négocieraient actuellement avec leurs homologues de la Ruhr. Les discussions avanceraient bien, et l'opération pourrait se conclure autour d'un montant de 8,5 millions d'euros (bonus inclus). La même somme déboursée à l'époque par l'équipe westphalienne pour l'attirer. Le 2e de Bundesliga en 2025-2026 aimerait ajouter à ce tarif une clause de revente significative ou une option de rachat.