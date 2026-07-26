OL Lyonnes : débuts de la CAN 2026 pour l'Algérie et Bekhaled

Ce dimanche (19h), l'Algérie fait son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Vertes affrontent le Sénégal pour leur premier match en poule avec Sofia Bekhaled, remplaçante.

Elles ne seront pas à la reprise de l'entraînement d'OL Lyonnes ce lundi 27 juillet et pour cause. Sofia Bekhaled, de retour d'un prêt de six mois au Servette FC, et Tabitha Chawinga ont été retenues avec leur sélection respective pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations, qui a connu de nombreuses péripéties ces derniers mois. Organisée au Maroc, la CAN 2026 débutera ce dimanche 26 juillet avec le pays hôte qui affrontera le Kenya à Rabat à 22h. Néanmoins, le début du tournoi se fera quelques heures plus tôt avec un duel entre l'Algérie et le Sénégal (19h), toujours à Rabat au stade olympique.

Bekhaled a opté pour l'Algérie en avril dernier

Les Vertes ont des ambitions dans cette CAN et devront le montrer dès leur entrée en lice. Pour ce premier rendez-vous, Rachid Benstiti, ancien coach d'OL Lyonnes, s'appuiera notamment sur Sofia Bekhaled, après l'avoir convaincue d'opter pour l'Algérie, elle qui avait fait toutes ses classes avec les équipes de jeunes de l'équipe de France. L'attaquante lyonnaise (19 ans), qui a signé un contrat pro à l'été 2025, débutera malgré tout sur le banc.