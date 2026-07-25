Ce samedi (20h), le Sparta Prague reprend le championnat avec un déplacement à Brno, dix jours avant la venue de l'OL. Le club tchèque a connu une préparation estivale contrastée avec deux victoires et deux défaites.

Après sa victoire 2-0 contre Wolfsburg et son retour à Lyon, l'OL a désormais une dizaine de jours pour préparer son déplacement à Prague. Il y aura un amical contre le Real Betis ce mercredi à Cadix, mais Paulo Fonseca a encore le temps de peaufiner son dispositif avant le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Pour le Sparta Prague, les choses sérieuses commencent dès ce samedi (20h). En effet, les coéquipiers d'Adam Karabec disputent la première journée du championnat de Tchéquie avec un déplacement à Brno.

"Une performance inacceptable" contre Nordsjaelland

Pour ce voyage, la formation pragoise n'est pas forcément en pleine confiance après une fin de préparation qui s'est terminée sur une phase descendante. Après deux succès début juillet contre Opava (4-1) puis Gamba Osaka (3-0), le Sparta a enchainé deux revers de suite. Un court revers contre Jagiellonia Bialystok (1-0) avant de mordre la poussière contre Nordsjaelland (5-1). Cette défaite avait d’ailleurs poussé Brian Priske à décrire la performance de ses joueurs comme "inacceptable". À dix jours de recevoir l'OL, les Tchèques veulent donc retrouver la confiance via le championnat.