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Arnaud Kalimuendo, avec Rennes
Arnaud Kalimuendo, avec Rennes (Photo by Damien Meyer / AFP)

Mercato : en plus d’Openda, l’OL avait ciblé deux autres profils

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Cherchant à convaincre la Juventus Turin de lui céder Loïs Openda, l’OL avait ciblé deux autres profils à côté de l’attaquant belge : Mathys Tel (Tottenham) et Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest).

    L’OL va-t-il tenir son nouvel avant-centre avant le troisième tour de qualification de la Ligue des champions qui se tient les 4 et 11 août prochain ? C’est la question que tous les supporters se posent, ainsi que Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais a rappelé vendredi qu’il attendait des renforts et espèrent que ces derniers seront rapides. Il le faut puisque la liste pour affronter le Sparta Prague devra être donnée le 30 juillet prochain. Loïs Openda sera-t-il de la partie ? Il ne fait presque plus de doutes que le Belge sera le numéro 9 de l’OL à la rentrée, mais encore faut-il finir de convaincre la Juventus Turin ? Les deux clubs négocient pour dessiner les contours du prêt avec option d’achat qui se profile.

    Des pistes difficiles à valider avant le 30 juillet ?

    L’OL espère ne pas avoir de mauvaises surprises dans le dossier, même s’il pourrait bien se tourner vers d’autres pistes en cas d'échec. En plus d’Openda, la cellule de recrutement avait ciblé deux autres profils d’attaquants pour remplacer Endrick et Roman Yaremchuk, d’après L’Equipe. Mathys Tel (21 ans, Tottenham) et Arnaud Kalimuendo (24 ans, Nottingham Forest) faisaient également partie de la short-list avec la particularité d’être français, d’être jeunes et en difficulté dans leur club, rendant ainsi la perspective d’un prêt plus abordable. Le choix s’est finalement tourné vers Loïs Openda, qui a rapidement donné son accord pour retrouver la Ligue 1, trois ans après son départ de Lens. Mais tout est encore loin d’être ficelé.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      Guilyon - sam 25 Juil 26 à 11 h 04

      Si qualification en LDC il y a pourquoi ces 2 pistes relèveraient elles de l'impossible ?
      On aura bien besoin de 2 attaquants de niveau certain. Sans faire offense à Rémi Himbert peut il être le 2e attaquant de pointe lors d'une saison à autant de matchs ?

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      1. Avatar
        fandelol - sam 25 Juil 26 à 11 h 45

        Tu crois vraiment qu'on a les moyens d'avoir un Tel ou Kalimuendo en remplaçant? Un peu de sérieux... Himbert c'est très très bien, inutile d'aller lui mettre quelqu'un d'autres pour lui ralentir sa progression.

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    2. Avatar
      KIM K - sam 25 Juil 26 à 12 h 14

      Remplacer Sulc par Kalimuendo ou Tel , je ne suis pas convaincu .

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