OL : dernier acte en Bavière avant le retour à Lyon

Après une semaine passée au Campus Adidas d'Herzogenaurach en Bavière, l'OL boucle son séjour allemand ce vendredi face à Wolfsburg.

Ce jeudi soir, les hommes de Paulo Fonseca ont passé leur dernière soirée au Campus Adidas d'Herzogenaurach. Une bourgade de 25 000 habitants nichée en pleine Bavière, qui a la particularité d'abriter les sièges sociaux de deux des plus grands équipementiers sportifs au monde, Adidas et Puma. Un cadre singulier, où la marque aux trois bandes a bâti un site articulé autour de trois maîtres-mots : style de vie, travail et sport. Un équilibre qui trouve son écho dans les aménagements extérieurs tout au long des parcours sportifs.

Un moment important dans la saison

C'est dans ce décor inspirant que la délégation rhodanienne avait posé ses valises le 18 juillet, dans le cadre d'un stage de présaison dédié au travail physique, à la préparation tactique et à la cohésion d'équipe. Entre deux séances intensives, les joueurs ont su savourer quelques moments de quartier libre ou de franche camaraderie, à l'image de la balade lacustre à bord de radeaux improvisés. De quoi souder un groupe encore en construction, malgré la défaite symbolique face au Slavia Prague (0-2).

Retour à Lyon puis cap sur l'Espagne

Le séjour se refermera ce vendredi par un dernier match amical face à Wolfsburg. Une cinquantaine de kilomètres à peine séparent le camp de base des Lyonnais du Fuchs-Park-Stadion de Bamberg. Retour rapide à la maison ensuite, avant un nouvel envol prévu pour l'Espagne et un ultime test face au Betis Séville, à Cadix, le 29 juillet.