OL Lyonnes ouvre sa billetterie pour le match contre London City

OL Lyonnes recevra London City le samedi 29 août au GOLTC dans le cadre de la Mastercard Cup, pour l'ultime match amical de sa présaison.

Deuxième édition, deuxième affiche entre les deux clubs du groupe Kynisca Sports International. Les joueuses d'OL Lyonnes retrouveront les London City Lionesses le samedi 29 août à 15h à Décines. Un rendez-vous amical d'avant-saison, dont la billetterie est déjà ouverte sur le site officiel du club. Récemment transférée du côté de la capitale britannique, Kadidiatou Diani retrouvera pour la première fois ses ex-partenaires, sous les couleurs londoniennes

Diani face à ses anciennes coéquipières

La joueuse française, pièce maîtresse de l'attaque lyonnaise ces dernières saisons, sera indéniablement l'une des attractions du jour. Un mouvement notamment rendu possible par la structure de multipropriété qui caractérise le groupe présidé par Michele Kang. L'organisation sportive internationale rassemble en effet plusieurs écuries sous sa bannière : OL Lyonnes, London City et Washington Spirit. Cette rencontre amicale sera l'occasion pour les supporters de retrouver Selma Bacha et ses coéquipières avant le lancement officiel de la saison.