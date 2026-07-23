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OL Lyonnes ouvre sa billetterie pour le match contre London City

  • par Thomas Dioudonnat
  • 3 Commentaires

    • OL Lyonnes recevra London City le samedi 29 août au GOLTC dans le cadre de la Mastercard Cup, pour l'ultime match amical de sa présaison.

    Deuxième édition, deuxième affiche entre les deux clubs du groupe Kynisca Sports International. Les joueuses d'OL Lyonnes retrouveront les London City Lionesses le samedi 29 août à 15h à Décines. Un rendez-vous amical d'avant-saison, dont la billetterie est déjà ouverte sur le site officiel du club. Récemment transférée du côté de la capitale britannique, Kadidiatou Diani retrouvera pour la première fois ses ex-partenaires, sous les couleurs londoniennes

    Diani face à ses anciennes coéquipières

    La joueuse française, pièce maîtresse de l'attaque lyonnaise ces dernières saisons, sera indéniablement l'une des attractions du jour. Un mouvement notamment rendu possible par la structure de multipropriété qui caractérise le groupe présidé par Michele Kang. L'organisation sportive internationale rassemble en effet plusieurs écuries sous sa bannière : OL Lyonnes, London City et Washington Spirit. Cette rencontre amicale sera l'occasion pour les supporters de retrouver Selma Bacha et ses coéquipières avant le lancement officiel de la saison.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      brad - jeu 23 Juil 26 à 18 h 18

      Une tête coupée ! est ce un présage ?

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    2. Avatar
      Oelix - jeu 23 Juil 26 à 18 h 33

      Ce match est-il une bonne idée?

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    3. Avatar
      brad - jeu 23 Juil 26 à 18 h 37

      Au fait , on aurait du avoir le face à face Diani / Selma , dommage pour le spectacle....

      Signaler

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