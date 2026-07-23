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Les joueurs de Wolfsburg en match de préparation
Les joueurs de Wolfsburg en match de préparation (@VfL_Wolfsburg)

OL - Wolfsburg : le staff revoit le format du match amical

  • par Thomas Dioudonnat

    • L'OL affrontera Wolfsburg ce vendredi 24 juillet à Bamberg. Le staff lyonnais a revu son plan initial concernant le format de la rencontre.

    Paulo Fonseca et ses hommes boucleront leur stage allemand ce vendredi 24 juillet face à Wolfsburg. Un rendez-vous fixé à 14h dans le petit stade de Bamberg. Le staff lyonnais a toutefois modifié la formule initialement prévue. La rencontre comportera une première période de 60 minutes, puis une seconde de 45 minutes. Ce nouveau format découle directement de la dernière sortie amicale contre le Slavia Prague. Le coach tchèque Jindřich Trpišovský avait grandement allongé la durée de la pause à cause de multiples hésitations pour façonner son équipe de titulaires.

    105 minutes au lieu de 120 pour bien clôturer le stage allemand

    La rencontre, organisée en deux fois 60 minutes, avait paru interminable pour tous les acteurs impliqués. Le staff rhodanien préfère donc éviter ce piège pour son dernier galop d'essai en Allemagne. Côté effectif, la séance d'entraînement de mercredi a rassuré. Malick Fofana est notamment apparu en jambes, à deux jours de l'échéance. Une bonne nouvelle pour l'ailier belge qui va pouvoir continuer sa préparation sereinement avant la Ligue des champions.

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