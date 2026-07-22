Mercato : Troyes prêt à rentrer dans la course pour Molebe (OL) ?

Sur le départ à l'OL après n'avoir notamment pas joué contre le Slavia Prague, Enzo Molebe suscite les convoitises, notamment en Ligue 1. Après Nice, ce serait Troyes qui tenterait de s'attacher les services du jeune attaquant.

En annonçant la couleur d'entrée de jeu, Paulo Fonseca a au moins eu le mérite d'être honnête avec Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez. Malgré deux prêts concluants à Montpellier et Annecy, les deux attaquants sont encore trop justes pour postuler à une vraie place dans la rotation de l'OL. Il ne reste donc plus qu'à trouver une porte de sortie pour continuer à engranger des minutes après un semestre en Ligue 2. Si pour l'international U19 anglais, tout semble calme pour le moment, pour son coéquipier, les clubs intéressés semblent se faire plus nombreux. De quoi créer une concurrence et d'accélérer les mouvements.

L'ESTAC prêt à profiter de la situation à Nice ?

Ces dernières heures, Nice se serait placé sur le dossier autour d'un prêt. Toutefois, les Aiglons doivent d'abord dégraisser avant de passer à l'action. L'occasion de laisser un concurrent se frayer un chemin et d'être plus rapide ? D'après Foot Mercato, Troyes aurait également rejoint la course pour attirer Enzo Molebe. Promu en Ligue 1, l'ESTAC fait partie de la galaxie City Group et souhaite se renforcer offensivement après avoir vendu Mathys Detourbet à Manchester City. Le club de l'Aube viserait ainsi un retour de Jérémy Le Douaron et Enzo Molebe.