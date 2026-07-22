Actualités
Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
Enzo Molebe lors de Real Betis – OL (Photo by Jose Luis Contreras / NurPhoto via AFP)

Mercato : Troyes prêt à rentrer dans la course pour Molebe (OL) ?

  • par David Hernandez

    • Sur le départ à l'OL après n'avoir notamment pas joué contre le Slavia Prague, Enzo Molebe suscite les convoitises, notamment en Ligue 1. Après Nice, ce serait Troyes qui tenterait de s'attacher les services du jeune attaquant.

    En annonçant la couleur d'entrée de jeu, Paulo Fonseca a au moins eu le mérite d'être honnête avec Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez. Malgré deux prêts concluants à Montpellier et Annecy, les deux attaquants sont encore trop justes pour postuler à une vraie place dans la rotation de l'OL. Il ne reste donc plus qu'à trouver une porte de sortie pour continuer à engranger des minutes après un semestre en Ligue 2. Si pour l'international U19 anglais, tout semble calme pour le moment, pour son coéquipier, les clubs intéressés semblent se faire plus nombreux. De quoi créer une concurrence et d'accélérer les mouvements.

    L'ESTAC prêt à profiter de la situation à Nice ?

    Ces dernières heures, Nice se serait placé sur le dossier autour d'un prêt. Toutefois, les Aiglons doivent d'abord dégraisser avant de passer à l'action. L'occasion de laisser un concurrent se frayer un chemin et d'être plus rapide ? D'après Foot Mercato, Troyes aurait également rejoint la course pour attirer Enzo Molebe. Promu en Ligue 1, l'ESTAC fait partie de la galaxie City Group et souhaite se renforcer offensivement après avoir vendu Mathys Detourbet à Manchester City. Le club de l'Aube viserait ainsi un retour de Jérémy Le Douaron et Enzo Molebe.

    à lire également
    Daryll Benlahlou quitte l'OL pour un prêt à Montpellier
    Mercato : Benlahlou quitte l'OL et rejoint Montpellier en prêt

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL : Dorival, licencié après sa suspension ? 08:00
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    Mercato : Troyes prêt à rentrer dans la course pour Molebe (OL) ? 07:30
    Daryll Benlahlou quitte l'OL pour un prêt à Montpellier
    Mercato : Benlahlou quitte l'OL et rejoint Montpellier en prêt 21/07/26
    Felix Bacher lors d'Estoril - Sporting Portugal
    Mercato : l'OL sur la piste d'un défenseur au Portugal ? 21/07/26
    Les joueurs de Wolfsburg en match de préparation
    Où en est Wolfsburg avant d’affronter l’OL ? 21/07/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : Tolisso rappelle "l’enjeu sportif et économique" d’être en Ligue des champions 21/07/26
    Alice Sombath lors du match Arsenal - OL
    Sombath : "Le temps est venu de tourner une page" à OL Lyonnes 21/07/26
    Sael Kumbedi lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Wolfsburg : les Lyonnais vont retrouver Kumbedi vendredi 21/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    À peine arrivé en Allemagne, Fofana a repris l'entraînement avec l'OL 21/07/26
    Melvine Marlard a signé avec Chelsea
    Mercato : après OL Lyonnes, Malard retrouve Bompastor à Chelsea 21/07/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : Tagliafico dans le viseur de Nottingham Forest ? 21/07/26
    Rudi Garcia
    Rudi Garcia (ex-OL) quitte son poste de sélectionneur de la Belgique 21/07/26
    Les joueurs du Sparta Prague en Ligue Europa Conférence
    Avant l’OL, le Sparta Prague aura disputé deux matchs de championnat 21/07/26
    Alice Sombath à l'échauffement avant OL - Lille
    Mercato : Sombath quitte OL Lyonnes et rejoint Tottenham 21/07/26
    Ernest Nuamah à l'entraînement de l'OL
    OL : Nuamah rejoint ses coéquipiers en Allemagne ce mardi 21/07/26
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    Mercato : Benlahlou vers un prêt en Ligue 2 ? 21/07/26
    Tyler Morton lors d'OL - Slavia Prague
    Avec le Slavia, l'OL s'est offert une belle répétition avant le Sparta 21/07/26
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : la "bonne nouvelle" Fofana à Herzogenaurach 21/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut