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Sael Kumbedi lors d'OL - RWDM Brussels
Sael Kumbedi lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL - Wolfsburg : les Lyonnais vont retrouver Kumbedi vendredi

  • par David Hernandez

    • Lancés dans leur deuxième quinzaine de préparation, les joueurs de l’OL sont en Allemagne jusqu’à vendredi. Ils termineront leur stage par une confrontation contre Wolfsburg, où évolue encore Saël Kumbedi.

    Il y a un an, il faisait partie du stage de l'OL en Autriche. Douze mois plus tard, bien des choses ont changé pour Saël Kumbedi. Prêté avec option d'achat courant août, le latéral droit est parti découvrir la Bundesliga du côté de Wolfsburg. Seulement, il ne s'imaginait certainement pas vivre un tel exercice. Si le club allemand a rapidement levé l'option fixée à six millions d'euros en décembre, la campagne 2025-2026 a fait rentrer les Loups dans l'histoire et pas forcément dans le sens espéré. Malgré la présence de Christian Eriksen ou encore Mohamed Amoura, Wolfsburg a connu sa première relégation en Bundesliga 2.

    Une préparation en Allemagne avant un départ ?

    Battus en barrage, Saël Kumbedi et ses coéquipiers vont donc vivre une saison en deuxième division même si, à l'image du latéral, certains essayent de trouver une porte de sortie. En attendant, vendredi, l'international espoirs français recroisera bien la route de son ancien club du côté de Bamberg. Un temps annoncé du côté de Rennes, Kumbedi n'a toujours pas mis les voiles. Il n'est toutefois pas titulaire puisque son coach lui a préféré Fisher au coup d'envoi sur les deux premiers amicaux disputés par la formation allemande. 

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