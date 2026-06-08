Acheté définitivement par Wolfsburg il y a quelques mois, Saël Kumbedi ne devrait pas faire de vieux os. Avec la relégation du club allemand, le latéral droit est un candidat à un départ, ce qui pourrait rapporter encore de l’argent à l’OL.

Ce ne sera pas une somme à sauter au plafond, mais ce serait toujours ça de pris. Alors forcément, pour le moment, cela reste de la fiction mais Saël Kumbedi pourrait bien rapporter encore quelques euros à l'OL. Prêté avec option d'achat à l'été 2025, le latéral droit avait vu Wolfsburg aligner les six millions d'euros durant l'hiver, faisant ainsi rentrer des liquidités dans les caisses lyonnaises. Seulement, le champion d'Europe U17 ne pensait pas que son expérience en Bundesliga se terminerait avec une relégation en deuxième division après avoir été battu par Paderborn en barrages. Cette première historique pour le club allemand risque d'entraîner une vague de départs et Kumbedi ne devrait pas y échapper.

Un intéressement de 10% sur la plus-value

Avec une valeur estimée à plus de dix millions d'euros désormais, l'international Espoirs reste un prospect du haut de ses 21 ans. Son profil va forcément plaire en Europe et même en Ligue 1 où Rennes aurait montré un intérêt. Quoi qu'il en soit, un départ de Saël Kumbedi rapportera encore un peu d'argent à l'OL. Au moment de l'activation de l'option d'achat par Wolfsburg, le club lyonnais avait également intégré un intéressement de 10% sur une future plus-value. Cela représentera moins d'un million d'euros avec un transfert en dessous de 16 millions d'euros, mais cela sera toujours ça de pris.