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Mathys De Carvalho avec le Portugal au Tournoi Maurice Revello
Mathys De Carvalho avec le Portugal au Tournoi Maurice Revello (Facebook du tournoi)

Tournoi Maurice Revello : Konan vise une qualification ce lundi, De Carvalho également sur le pont

  • par David Hernandez

    • Ce lundi (15h), la Côte d'Ivoire dispute son dernier match de poules au Tournoi Maurice Revello. En cas de succès face au Canada, les coéquipiers d'Yvann Konan seront assurés d'être au rendez-vous des demi-finales. Mathys De Carvalho et le Portugal tenteront eux de prendre une belle option un peu plus tard dans la journée (18h30).

    Une victoire et il n'y aura pas besoin de s'occuper des autres. Ce lundi à 15h, la Côte d'Ivoire dispute son dernier match de poules. Actuellement leaders, les Eléphanteaux ont plus que jamais leur destin entre les mains au moment d'affronter le Canada, quatrième avec trois unités. Toutefois, tout reste à jouer avec des sélections à qui il manque encore deux matchs. Alors forcément, prendre les trois points éviterait à Yvann Konan et ses partenaires de regarder avec une certaine pression ce qui pourra se décider dans les prochains jours. En récoltant huit points, ils seront assurés de finir dans les deux premiers et donc de voir le dernier carré du Tournoi Maurice Revello.

    Le Portugal peut prendre une option

    Après avoir gardé sa cage inviolée contre le Portugal il y a deux jours (0-0), le gardien de l'OL espère bien connaitre pareil succès à 15h, lui qui est de nouveau titulaire. Un peu plus tard dans la journée (18h30), ce sera au tour de Mathys De Carvalho et des Portugais de rentrer en scène pour une troisième sortie dans ce tournoi. Avec quatre points en deux matchs, la Seleção das Quinas est en bonne posture au moment d'affronter le Vénézuela, bon dernier de sa poule. Sur le papier, cela devrait permettre à la nation européenne de faire un très grand pas vers ces demi-finales. Mais on sait bien qu'il ne faut jurer de rien dans le foot.

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