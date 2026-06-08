Programme très calme pour les internationales d'OL Lyonnes. Seule Melchie Dumornay est sur le pont ce lundi avec un dernier match contre la Guinée équatoriale avant de partir en vacances.

Un dernier pour la route avant d'aller se reposer un petit peu. Après une saison loin d'être de tout repos, Melchie Dumornay va pouvoir profiter de longues vacances pour recharger les batteries. Particulièrement touchée par la défaite en finale de la Ligue des champions, la numéro 6 d'OL Lyonnes avait parfaitement répondu dans la foulée avec une triplé en finale de la Première Ligue. Est-ce que cela sera suffisant pour inscrire son nom au palmarès du Ballon d'Or ? Quoi qu'il en soit, l'Haïtienne devrait logiquement se trouver parmi les places d'honneur du trophée individuel puisqu'il n'y a pas de compétitions internationales cet été.

Capitaine lors du premier match amical

Quand ses coéquipières européennes jouent malgré tout leur qualification pour la prochaine Coupe du monde, Dumornay vit une quinzaine bien moins stressante avec Haïti. La sélection caribéenne est en Espagne pour un stage et a déjà disputé un match amical. C'était contre la Nouvelle-Zélande avec une victoire 2-1 et un brassard de capitaine pour la Lyonnaise. Ce lundi, Melchie Dumornay et ses compatriotes disputent un ultime amical contre la Guinée équatoriale. Un match pour du beurre avant de suivre à distance le parcours des garçons qui disputeront la Coupe du monde 2026 pour la première fois depuis 1974.