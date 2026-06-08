Actualités
Melchie Dumornay face à Lucy Bronze lors d'Angleterre - Haïti
Melchie Dumornay face à Lucy Bronze lors d’Angleterre – Haïti (Photo by Patrick Hamilton / AFP)

Une dernière sortie pour Dumornay (OL Lyonnes) avec Haïti avant les vacances

  • par David Hernandez

    • Programme très calme pour les internationales d'OL Lyonnes. Seule Melchie Dumornay est sur le pont ce lundi avec un dernier match contre la Guinée équatoriale avant de partir en vacances.

    Un dernier pour la route avant d'aller se reposer un petit peu. Après une saison loin d'être de tout repos, Melchie Dumornay va pouvoir profiter de longues vacances pour recharger les batteries. Particulièrement touchée par la défaite en finale de la Ligue des champions, la numéro 6 d'OL Lyonnes avait parfaitement répondu dans la foulée avec une triplé en finale de la Première Ligue. Est-ce que cela sera suffisant pour inscrire son nom au palmarès du Ballon d'Or ? Quoi qu'il en soit, l'Haïtienne devrait logiquement se trouver parmi les places d'honneur du trophée individuel puisqu'il n'y a pas de compétitions internationales cet été.

    Capitaine lors du premier match amical

    Quand ses coéquipières européennes jouent malgré tout leur qualification pour la prochaine Coupe du monde, Dumornay vit une quinzaine bien moins stressante avec Haïti. La sélection caribéenne est en Espagne pour un stage et a déjà disputé un match amical. C'était contre la Nouvelle-Zélande avec une victoire 2-1 et un brassard de capitaine pour la Lyonnaise. Ce lundi, Melchie Dumornay et ses compatriotes disputent un ultime amical contre la Guinée équatoriale. Un match pour du beurre avant de suivre à distance le parcours des garçons qui disputeront la Coupe du monde 2026 pour la première fois depuis 1974.

    à lire également
    Mathys De Carvalho avec le Portugal au Tournoi Maurice Revello
    Tournoi Maurice Revello : Konan vise une qualification ce lundi, De Carvalho également sur le pont

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay face à Lucy Bronze lors d'Angleterre - Haïti
    Une dernière sortie pour Dumornay (OL Lyonnes) avec Haïti avant les vacances 16:40
    Mathys De Carvalho avec le Portugal au Tournoi Maurice Revello
    Tournoi Maurice Revello : Konan vise une qualification ce lundi, De Carvalho également sur le pont 14:00
    Sael Kumbedi lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Wolfsburg relégué, de l’argent pour l’OL grâce à Kumbedi ? 13:15
    Tony Vairelles condamné à 18 mois de prison
    Une mini-série sur Tony Vairelles (ex-OL) disponible sur France Télévisions 12:30
    Bryan Bergougnoux, ancien entraîneur de Thonon
    Les obsèques de Bergougnoux (ex-OL) ont lieu ce lundi 8 juin (14h30) 11:45
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    Brésil : Endrick vit "un rêve grâce au staff merveilleux" de l’OL 11:00
    La République démocratique du Congo au Tournoi Maurice Revello
    Tournoi Maurice Revello : la RDC de Mbatshi et Lurika jouera une finale de groupe 10:15
    Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
    OL - Mercato : le dossier Yaremchuk loin d’être terminé ? 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    Toujours aucune minute pour Caleta-Car (OL) avant la Coupe du monde 2026 08:45
    Michele Kang, présidente d'OL Lyonnes, et Vincent Ponsot, directeur général
    Il y a un an, OL Lyonnes a lancé une mue "positive mais qui prend du temps" 08:00
    Jérémie Bréchet, entraîneur adjoint de l'OL et coach des U19
    Ex-OL : Bréchet avec Genesio à l’OM ? 07:30
    Lou Marchal, gardienne d'OL Lyonnes
    Mercato : Lou Marchal annonce son départ d’OL Lyonnes 07/06/26
    Endrick célèbre son but lors de Brésil - Egypte
    Bruno Guimaraes et Endrick (ex-OL) donnent la victoire au Brésil (vidéo) 07/06/26
    Caleta-Car avec la Croatie
    Croatie : dernier test pour Duje Caleta-Car (OL) et ses compatriotes 07/06/26
    Fabio Grosso lors de Brest - OL
    Suite à son bon rebond après l’OL, Grosso quitte Sassuolo 07/06/26
    Selma Bacha avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes lance un abonnement flexible pour attirer du monde au Parc OL 07/06/26
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Mercato : Bidstrup (RB Salzbourg) partant pour rejoindre l'OL 07/06/26
    Edgar Grospiron (FRA) Président du COJOP à l'OL Vallée
    JO 2030 : la carte des sites notamment à Lyon et Décines "actée" le 19 juin 07/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut