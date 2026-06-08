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Bryan Bergougnoux
Bryan Bergougnoux

OL, Toulouse, Le Havre… Bergougnoux a reçu un dernier hommage de ses anciens clubs

  • par David Hernandez

    • Ce lundi se tenaient les obsèques de Bryan Bergougnoux à la Croix-Rousse. Dans la salle de la Ficelle, plus de quatre cent personnes sont venues rendre un dernier hommage à l'ancien joueur de l'OL.

    De notre envoyé spécial à la Croix-Rousse.

    La salle était comble. À tel point qu'il manquait des chaises pour que tout le monde puisse s'asseoir. Ce lundi, en milieu d'après-midi, plus de quatre cent personnes ont pris place dans la salle de la Ficelle, située à la Croix-Rousse. Un lieu tout sauf anodin puisque c'était chez lui. Lui, c'est Bryan Bergougnoux, disparu tragiquement le 29 mai dernier après deux malaises du côté de Toulouse. Alors pour cet ultime hommage, chez lui à Lyon, ils étaient donc nombreux à avoir répondu à l'appel.

    Ses anciens compères de formation ou chez les pros à l'OL comme Kevin Jacmot, notre consultant Nicolas Puydebois, Sylvain Idangar, mais aussi Cris, Sidney Govou ou encore Claudio Caçapa. Le club lyonnais était dans son ensemble bien représenté puisque son ancien formateur Robert Valette était de la partie, au même titre que Gérard Bonneau ou encore Jean-François Vulliez, ancien directeur de l'Académie et avec qui Bergougnoux avait partagé la formation du BEPF.

    La musique de la Ligue des champions pour un dernier au revoir

    Ce diplôme, l'ancien numéro 21 l'avait obtenu en même temps que Didier Digard, dont il était devenu l'adjoint la saison passée au Havre. Le coach français avait également fait le déplacement jusqu'à la Croix-Rousse pour rendre un ultime hommage, micro à la main. La plupart des anciens clubs de Bryan Bergougnoux étaient d'ailleurs présents aux côtés de sa famille. Toulouse, où il a passé quatre saisons, avec notamment Pantxi Siriex, son ancien coéquipier qui a pris la parole devant l'assemblée, mais aussi Tours avec notamment la présence de Quentin Westberg ou encore d'Anthony Scaramozzino, son ancien coéquipier devenu ami et qui officie désormais comme entraîneur adjoint de la réserve d'OL Lyonnes.

    La liste des personnalités du foot était encore bien longue, comme Jamal Alioui qu'il a connu à Tola Vologe, tout comme celles des proches, mais aussi de simples supporters de l'OL venus saluer une dernière fois la mémoire de Bergougnoux. Tous unis dans la douleur d'avoir perdu un homme attachant aussi jeune.

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