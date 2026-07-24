L'OL officialise le transfert de Achraf Laaziri vers l'Ittihad Tanger

Achraf Laaziri à l'Ittihad Tanger, c'est confirmé. L'OL a annoncé ce jeudi le départ du défenseur marocain vers son pays natal.

Comme nous vous le révélions ce mercredi, le joueur va retourner au Maroc pour tenter de donner un nouvel élan à sa carrière. Sa situation n'était plus tenable après une saison blanche sur le plan sportif. L'OL a officialisé le départ d'Achraf Laaziri à l'Ittihad Tanger, dans le cadre d'un transfert définitif. Le latéral gauche quitte donc Lyon pour retrouver le championnat dans lequel il a démarré son aventure professionnelle. L'indemnité du transfert n'a pas filtré mais la formation rhodanienne conserve 10 % sur une éventuelle future revente.

Des prêts remarqués à Dunkerque et Molenbeek

Arrivé au club en 2022, le natif de Casablanca quitte l'Olympique lyonnais sans avoir disputé la moindre minute avec l'équipe première. Le défenseur avait pourtant enchaîné des prêts relativement concluants ces dernières saisons. Des performances qui ne lui ont cependant pas permis de se faire une place dans la rotation du groupe olympien.