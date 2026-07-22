OL - Mercato : Achraf Laaziri va signer à l'Ittihad Tanger

Achraf Laaziri va quitter l'OL pour rejoindre le club marocain d'Ittihad Tanger. Le transfert devrait être officialisé de façon imminente.

Nouveau départ annoncé du côté de Décines. Selon les informations du compte X @Borgia_OL_acad, Achraf Laaziri est en passe de quitter l'Olympique lyonnais pour rejoindre le club marocain d'Ittihad Tanger. L'officialisation n'est pas encore intervenue de part et d'autre, mais devrait tomber prochainement.

À 22 ans, le latéral gauche formé au FUS Rabat n'aura donc pas honoré la fin de son bail lyonnais, prolongé en 2023 jusqu'en juin 2027. Une issue prévisible après une saison blanche : le Marocain n'a pas disputé la moindre minute avec le groupe professionnel en 2025-2026. La cohabitation avec Gueïda Fofana, le coach de la réserve, était par ailleurs devenue difficile ces derniers mois, toujours selon la même source.

Laaziri va retrouver El Arouch à Tanger

Ce transfert sonne comme un retour au bercail pour l'ancien international marocain U20, qui aura montré de belles choses à l'occasion des prêts successifs qu'il a enchaîné (RWDM en 2024-2025, Dunkerque en 2023-2024). Il tentera désormais de relancer une carrière restée en pointillé sous les couleurs rhodaniennes.

À Tanger, Laaziri retrouvera par ailleurs une figure familière des suiveurs lyonnais : Mohamed El Arouch, autre ancien du club formé à l'Académie, s'est également relancé au Maroc après plusieurs saisons compliquées sportivement.