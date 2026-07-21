En place depuis dix-huit mois, Rudi Garcia n’a pas résisté à la Coupe du monde 2026. L’ancien entraîneur de l’OL n’a pas été reconduit à la tête de la sélection belge, lui qui arrivait en fin de contrat.

Réputé pour être un meneur d'hommes, Rudi Garcia avait peut-être trouvé un costume à sa taille en prenant une sélection. Depuis dix-huit mois, l'ancien coach de l'OL avait pris en mains la Belgique, avec comme objectif de bien figurer à la Coupe du monde 2026. Ne pouvant pas compter sur Malick Fofana, pas assez remis physiquement après sa blessure dans la capitale des Gaules, le sélectionneur disposait malgré tout d'un groupe capable de faire quelque chose aux États-Unis. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée en quarts de finale face à l'Espagne (2-1). Une rencontre qui a probablement bien fini par régler le sort de Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges.

Des désaccords avec les cadres du vestiaires ?

En choisissant de remplacer Thibaut Courtois, gêné physiquement mais qui se sentait dans la capacité de jouer la fin de match, le Français a lancé Senne Lammens, coupable d'une faute de main sur le deuxième but espagnol. La goutte de trop alors que des dissensions auraient eu lieu au sein même du vestiaire entre certains cadres et Garcia avant même le Mondial. Sous contrat jusqu'à la fin juillet, le sélectionneur et la Fédération belge ont choisi de prendre des chemins différents. À 62 ans, Rudi Garcia est désormais à la recherche d'un nouveau challenge.