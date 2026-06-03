Suivez en direct le match caritatif avec Coupet, Carrière et plusieurs anciens de l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Quand des légendes lyonnaises s'associent aux Stéphanois pour un match caritatif. Ce mercredi à 19 heures, la Team Stef Cares sera opposée au Club des Internationaux de Football à Andrézieux-Bouthéon. Rencontre à suivre sur notre chaîne YouTube.

    Le football régional vous manque après l'arrêt de la Ligue 1 et la fin de la saison pour l'OL ? Direction l’Envol Stadium d'Andrézieux-Bouthéon ce mercredi 3 juin. À 19 heures se tient un match caritatif entre la Team Stef Cares et le Club des Internationaux de Football. Une rencontre de gala organisée au profit de l’association créée en mémoire de Stefan Poirot-Lazarevic, un garçon de quatre ans décédé dans un accident de voiture causé par le téléphone au volant.

    Du beau monde pour les nostalgiques de la Ligue 1

    Dans les deux formations, nous aurons un peu de l'Olympique lyonnais avec de grands joueurs comme Éric Carrière, Grégory Coupet, François Clerc et Steve Marlet. Ils cohabiteront avec d'anciens Stéphanois dont Benoît Trémoulinas, Loïc Perrin, Benjamin Corgnet, Kévin Monnet-Paquet et Romain Hamouma. Des noms bien connus de notre championnat de France aussi seront présents : Steve Elana, Stéphane Porato, Rod Fanni, Didier Six, Felipe Saad et Robert Pirès, entre autres.

    Du beau monde, auquel on ajoute la présence de notre consultant Nicolas Puydebois. Il occupe le rôle d’entraîneur des gardiens de la Team Stef Cares. Pour commenter cette partie, nous retrouverons notre journaliste Razik Brikh. Il prendra l'antenne dès 18h30, 30 minutes avant le début de la partie. Une affiche à suivre en direct sur notre chaîne YouTube TKYDG.

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