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Sidney Govou avec l'OL Légendes
Sidney Govou avec l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

OL Légendes en tournée en Martinique

  • par David Hernandez

    • Un an après la relance d’OL Légendes, d’anciens joueurs lyonnais ont pris la direction de la Martinique. Au programme, un match de gala mercredi mais aussi séance dédicaces et opérations.

    Il fait déjà chaud à Lyon depuis une semaines, mais certains anciens joueurs de l'OL vont aller chercher le soleil des Caraïbes. A l'initiative de l’association United Sport Cup, dont l’ancien Lyonnais, Frédéric Piquionne est le directeur général, OL Légendes se lance dans une tournée en Martinique en ce début de semaine. Relancée il y a un an, l'association des anciens joueurs va multiplier les opérations dans l'archipel d'outre-mer pendant plusieurs jours. Florent MaloudaSidney Govou ou encore Maxime Gonalons ont répondu favorablement à l'appel et disputeront notamment un match de gala ce mercredi 3 juin contre d’anciennes légendes de Martinique.

    Dans cette tournée, les anciens gloires lyonnaises effectueront également une séance de dédicaces, disputeront un tournoi de padel ce mardi 2 juin. Ils profiteront également de leur présence sur l'île pour venir soutenir les jeunes pousses martiniquaises à l'occasion d'un tournoi social U13 organisé le samedi 6 juin

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