Après OL Lyonnes - PFC, le Parc OL passe en mode concert

Vendredi s’est tenue la dernière rencontre de la saison 2025-2026 au Parc OL avec le sacre d’OL Lyonnes. Le Grand Stade n’est pas en vacances pour autant avec désormais deux concerts estivaux.

Il y avait déjà un petit avant-goût de ce que sera l’été au Parc OL. Vendredi, dans sa quête d'attirer de nouveaux spectateurs, OL Lyonnes avait choisi de miser sur la musique pour faire venir les gens au stade. Sur le parvis du stade, quatre ambiances bien distinctes pour s’ambiancer avant la finale contre le Paris FC. Au terme des 90 minutes (5-0) et du 19e titre national des Fenottes, deux DJ sont venus assurer l’après-match, riche en émotion. Dans les prochaines semaines, le Parc OL vivra de nouveau au rythme des mélodies avec des genres bien plus "énervés", pourrait-on dire.

Seulement deux concerts cet été

OL Lyonnes - Paris FC était en effet le dernier match de la saison 2025-2026 au Grand Stade. Les concerts vont désormais prendre possession de l’enceinte, dont le retrait de la pelouse ne devrait pas tarder. Néanmoins, la programmation sera assez réduite en cet été 2026. Seulement, deux représentations au programme avec Linkin Park, le 16 juin prochain, puis Iron Maiden, dimanche 28 juin. La veille de la reprise de l’entraînement pour les joueurs de l’OL et donc du retour du foot dans le quotidien décinois.