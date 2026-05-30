Le président de la FFF félicite OL Lyonnes

Pas présent à Décines vendredi pour la finale de Première Ligue, Philippe Diallo, patron de la FFF, a tout de même salué le parcours d'OL Lyonnes. Il souligne une "saison remarquable".

Il n'y a pas eu de suspense vendredi à Décines. OL Lyonnes a aisément dominé le Paris FC en finale de la Première Ligue (5-0). Un succès qui lui permet de garder son titre, et confirme encore un peu plus sa mainmise sur le football français. En effet, il a réalisé le triplé national, ce qu'il n'avait plus fait depuis 2022-2023. Un accomplissement salué par le président de la FFF, Philippe Diallo.

"Les Lyonnaises confirment leur constance au plus haut niveau"

Le patron de la Fédération n'était pas au stade ce 29 mai, cependant, il a félicité la formation rhodanienne dans un communiqué. "Un grand bravo à OL Lyonnes pour ce nouveau sacre de champion de France, le 19e de son histoire, qui vient conclure en beauté une saison exceptionnelle. En remportant la Première Ligue au terme d’une finale parfaitement maîtrisée face au Paris FC, les Lyonnaises confirment leur constance au plus haut niveau, déclare-t-il. Cet exercice quasi-parfait, achevé sans défaite sur la scène hexagonale, avec également des victoires en Coupe de France et en Coupe LFFP, témoigne de l’excellence d’un club devenu une référence du football féminin européen. Il n’a manqué que la Ligue des champions, perdue en finale face à Barcelone, pour réaliser un Grand Chelem historique."

Le dirigeant a par la même occasion souligné le travail de toute l'organisation. "Remporter 19 titres de champion de France en 20 ans force l’admiration et le respect, poursuit-il. Je souhaite saluer l’engagement de la présidente Michele Kang, le travail de Jonatan Giraldez et de son staff, ainsi que le talent et la détermination des joueuses, qui ont porté haut les couleurs d’OL Lyonnes tout au long de cette saison remarquable.