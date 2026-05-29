OL Lyonnes ne fait qu'une bouchée du Paris FC et fait le triplé

Une semaine après la désillusion en Ligue des champions, OL Lyonnes a réagi avec la manière en Première Ligue. Face au Paris FC, la formation lyonnaise a déroulé (5-0) et s'offre un nouveau titre de championne de France.
On attendait une réaction et elle a été au rendez-vous. Après la cruelle déception en Ligue des champions, OL Lyonnes voulait terminer avec les honneurs cette saison 2025-2026. Il restait ainsi aux Fenottes un dernier match à bien gérer pour que la déception européenne soit un peu atténuée. Ça n'enlèvera pas le regret de ne pas avoir décroché un 9e titre sur la scène continentale, mais en ne faisant qu'une bouchée du Paris FC (5-0), OL Lyonnes a gardé la mainmise sur le championnat de France. Pour la 19e fois sur les vingt dernières saisons, le club lyonnais est donc sacré champion. La mise en place des play-offs depuis trois saisons n'y change rien, OL Lyonnes reste encore et toujours cette machine à gagner sur le sol français.
Chawinga voit double, Dumornay triple
Après avoir raflé la Coupe LFFP et la Coupe de France, Jonatan Giraldez et ses joueuses faisaient un point d'honneur de faire le triplé national, à défaut du quadruplé espéré. Avec le PFC comme adversaire et qui avait posé des problèmes sur les deux matchs de saison régulière, on pouvait s'attendre à une adversité autre que le FC Nantes. Finalement, l'envie d'envoyer un message a empêché tout suspense dans cette finale de Première Ligue. Giraldez avait pourtant choisi d'innover avec l'absence d'aga Hegerberg. Plutôt que Marie-Antoinette Katoto, le coach espagnol a lancé Tabitha Chawinga en pointe et a décalé Melchie Dumornay à gauche. Un choix payant puisque la Malawite a rapidement fait sauter le verrou parisien.
Bien servie plein axe par Yohannes, elle a enchainé avec une frappe croisée imparable pour Chavas (1-0, 11e). Une ouverture du score qui a ainsi empêché de douter, avant de faire le break cinq minutes plus tard toujours par Chawinga, coupant parfaitement la trajectoire du centre de Heaps (2-0, 17e). Finalement, en onze minutes, le suspense de cette finale a été réduit au néant sous le coup de patte de Dumornay. D'une frappe enroulée en pleine lucarne, l'Haïtienne a mis la tête sous l'eau au Paris FC (22e, 3-0).
Les larmes de Heaps à sa sortie
Jonatan Giraldez pouvait avoir le sourire avec une maitrise certaine, le PFC n'ayant tiré qu'une seule fois en première période. Les changements parisiens à la pause n'y ont rien changé. Il y avait plus d'une classe d'écart ce vendredi soir à Décines, pour le plus grand plaisir des plus de 20 000 spectateurs présents au Parc OL. Dans une ambiance festive, OL Lyonnes a géré son avantage face à des Parisiennes inoffensives. À l'heure de jeu, une inspiration de Becho et une trajectoire coupée par Dumornay ont alourdi le score à 4-0.
Dans ce match à sens unique, les regard allaient se diriger vers les derniers pas de Lindsey Heaps et l'Américaine a eu quelques occasions de soigner son départ. Malheureusement, le cadre s'est dérobé à chaque fois (36e, 52e, 66e). Mais Giraldez lui a donné l'ovation qu'elle méritait en la faisant sortir à la 73e minute. Portée par les applaudissements de tout un stade, la milieu a logiquement laissé couler quelques larmes, pour la séquence émotion de ce match. OL Lyonnes n'aura pas fait le quadruplé attendu, mais finit sur la positive qu'on attendait des Fenottes avec ce sacre et cette manita (5-0). Place maintenant aux vacances avant de repartir pour une nouvelle saison où le sacre en Ligue des champions sera une priorité.
Qu'est ce qu'il est con ce paganelli avec ces leçons de morales.
Bravo aux fenottes pour cette magnifique saison.
Bravo à Giraldez
Bravo à madame kang
Bravo à tout le staff
Bravo aux supporters de Lyon, de France et d'ailleurs qui soutiennent le football féminin.
Un sacre, tout simplement.
Une branlée de plus 😅
Allez l'oLL
La deuxième étoile l'an prochain 💗
Oui et comme un bonheur n'arrive jamais seule, les voisins vont rester une saison de plus en L2..
Bravo les filles saison magnifique
On peut observer l'absence du Président de la LFFP et du Président de la FFF...
Si tel est le cas, c'est honteux !
Imagine un peu la bronca du public si par extraordinaire l'OL avait perdu.
Courageux, mais pas téméraires.
Lamentable
Devant 28 000 spectateurs/supporteurs, bravo au public enthousiasmé, qui présage une future nouvelle présence dans les tribunes.
Merci les filles ♥️ 💙
+35% de public sur un an...
Pour revenir à la retransmission, ces empafés de C+, qui disaient que le match serait en clair et qui coupent au bout de 10 mn, c'est pas comme ça qu'ils auront mon argent ! qu'ils aillent se faire... ces tarlouses !