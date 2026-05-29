OL Lyonnes ne fait qu'une bouchée du Paris FC et fait le triplé

Une semaine après la désillusion en Ligue des champions, OL Lyonnes a réagi avec la manière en Première Ligue. Face au Paris FC, la formation lyonnaise a déroulé (5-0) et s'offre un nouveau titre de championne de France.

On attendait une réaction et elle a été au rendez-vous. Après la cruelle déception en Ligue des champions, OL Lyonnes voulait terminer avec les honneurs cette saison 2025-2026. Il restait ainsi aux Fenottes un dernier match à bien gérer pour que la déception européenne soit un peu atténuée. Ça n'enlèvera pas le regret de ne pas avoir décroché un 9e titre sur la scène continentale, mais en ne faisant qu'une bouchée du Paris FC (5-0), OL Lyonnes a gardé la mainmise sur le championnat de France. Pour la 19e fois sur les vingt dernières saisons, le club lyonnais est donc sacré champion. La mise en place des play-offs depuis trois saisons n'y change rien, OL Lyonnes reste encore et toujours cette machine à gagner sur le sol français.

Chawinga voit double, Dumornay triple

Après avoir raflé la Coupe LFFP et la Coupe de France, Jonatan Giraldez et ses joueuses faisaient un point d'honneur de faire le triplé national, à défaut du quadruplé espéré. Avec le PFC comme adversaire et qui avait posé des problèmes sur les deux matchs de saison régulière, on pouvait s'attendre à une adversité autre que le FC Nantes. Finalement, l'envie d'envoyer un message a empêché tout suspense dans cette finale de Première Ligue. Giraldez avait pourtant choisi d'innover avec l'absence d'aga Hegerberg. Plutôt que Marie-Antoinette Katoto, le coach espagnol a lancé Tabitha Chawinga en pointe et a décalé Melchie Dumornay à gauche. Un choix payant puisque la Malawite a rapidement fait sauter le verrou parisien.

Bien servie plein axe par Yohannes, elle a enchainé avec une frappe croisée imparable pour Chavas (1-0, 11e). Une ouverture du score qui a ainsi empêché de douter, avant de faire le break cinq minutes plus tard toujours par Chawinga, coupant parfaitement la trajectoire du centre de Heaps (2-0, 17e). Finalement, en onze minutes, le suspense de cette finale a été réduit au néant sous le coup de patte de Dumornay. D'une frappe enroulée en pleine lucarne, l'Haïtienne a mis la tête sous l'eau au Paris FC (22e, 3-0).

Les larmes de Heaps à sa sortie

Jonatan Giraldez pouvait avoir le sourire avec une maitrise certaine, le PFC n'ayant tiré qu'une seule fois en première période. Les changements parisiens à la pause n'y ont rien changé. Il y avait plus d'une classe d'écart ce vendredi soir à Décines, pour le plus grand plaisir des plus de 20 000 spectateurs présents au Parc OL. Dans une ambiance festive, OL Lyonnes a géré son avantage face à des Parisiennes inoffensives. À l'heure de jeu, une inspiration de Becho et une trajectoire coupée par Dumornay ont alourdi le score à 4-0.

Dans ce match à sens unique, les regard allaient se diriger vers les derniers pas de Lindsey Heaps et l'Américaine a eu quelques occasions de soigner son départ. Malheureusement, le cadre s'est dérobé à chaque fois (36e, 52e, 66e). Mais Giraldez lui a donné l'ovation qu'elle méritait en la faisant sortir à la 73e minute. Portée par les applaudissements de tout un stade, la milieu a logiquement laissé couler quelques larmes, pour la séquence émotion de ce match. OL Lyonnes n'aura pas fait le quadruplé attendu, mais finit sur la positive qu'on attendait des Fenottes avec ce sacre et cette manita (5-0). Place maintenant aux vacances avant de repartir pour une nouvelle saison où le sacre en Ligue des champions sera une priorité.