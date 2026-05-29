Ce vendredi (21h), OL Lyonnes veut décrocher son troisième titre pour terminer sa saison sur une note positive. Pour cette dernière, Lindsey Heaps débute titulaire pour son ultime match sous les couleurs lyonnaises.

Finir de la meilleure façon possible. Une semaine après la désillusion de la Ligue des champions, OL Lyonnes veut tourner la page européenne et faire un sans-faute au niveau national. Après la Coupe LFFP et la Coupe de France, les Fenottes ont pour objectif de soulever le trophée de la Première Ligue ce vendredi soir. Contre une équipe du Paris FC qui n'a cessé de les accrocher cette saison, les joueuses de Jonatan Giráldez vont devoir élever le curseur pour ne pas connaitre une deuxième sortie de route en sept jours. Privé d'Ada Hegerberg, le coach espagnol aurait pu logiquement Marie-Antoinette Katoto sur le front de l'attaque. Mais l'internationale française débutera sur le banc puisque Melchie Dumornay sera accompagnée par Tabitha Chawinga sur le côté gauche et Vicki Becho, qui se retrouve donc décalée à gauche.

Pour cet ultime rendez-vous de la saison, OL Lyonnes s'avance une formation surprise avec cette présence de Dumornay devant. On retrouve ainsi un milieu composé de Damaris Egurrola, Lily Yohannes et Lindsey Heaps. Un moment forcément particulier pour l'Américaine, qui dispute son dernier match sous les couleurs rhodaniennes. Elle s'envolera ensuite pour Denver et a donc à coeur de finir en beauté son aventure de quatre saisons entre Rhône et Saône.

La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Engen, Renard, Bacha - Damaris, Yohannes, Heaps - Becho, Dumornay, Chawinga