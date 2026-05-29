Ce vendredi (21h), OL Lyonnes veut décrocher son troisième titre pour terminer sa saison sur une note positive. Pour cette dernière, Lindsey Heaps débute titulaire pour son ultime match sous les couleurs lyonnaises.
Finir de la meilleure façon possible. Une semaine après la désillusion de la Ligue des champions, OL Lyonnes veut tourner la page européenne et faire un sans-faute au niveau national. Après la Coupe LFFP et la Coupe de France, les Fenottes ont pour objectif de soulever le trophée de la Première Ligue ce vendredi soir. Contre une équipe du Paris FC qui n'a cessé de les accrocher cette saison, les joueuses de Jonatan Giráldez vont devoir élever le curseur pour ne pas connaitre une deuxième sortie de route en sept jours. Privé d'Ada Hegerberg, le coach espagnol aurait pu logiquement Marie-Antoinette Katoto sur le front de l'attaque. Mais l'internationale française débutera sur le banc puisque Melchie Dumornay sera accompagnée par Tabitha Chawinga sur le côté gauche et Vicki Becho, qui se retrouve donc décalée à gauche.
Pour cet ultime rendez-vous de la saison, OL Lyonnes s'avance une formation surprise avec cette présence de Dumornay devant. On retrouve ainsi un milieu composé de Damaris Egurrola, Lily Yohannes et Lindsey Heaps. Un moment forcément particulier pour l'Américaine, qui dispute son dernier match sous les couleurs rhodaniennes. Elle s'envolera ensuite pour Denver et a donc à coeur de finir en beauté son aventure de quatre saisons entre Rhône et Saône.
La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Engen, Renard, Bacha - Damaris, Yohannes, Heaps - Becho, Dumornay, Chawinga
Gigi m'a écouté ! la transmission de pensée a bien fonctionné 😇
Damaris est à sa place, Lindey aussi et, enfin, il s'est décidé à mettre Melchie en pointe ! merci coach.
C'est ce que j'expliquai à brad, sur le fil consacré à Heaps.
pleinement satisfait de cette compo. si ce n'est l'absence de Jule, peut êttre diminuée? Allez L'OL Lyonnes
Chacha a été préférée d'entrée car elle n'a pas 90 mn dans les jambes, Jule entrera en seconde période.
Ils prennent l'antenne à quelle heure sur C+ ?
De mon avis enfin une équipe qui aurait dû être en finale de la LDC d entrée et j ai du mal avec ce coach qui fabrique une équipe pour chaque match mais je respecte c est son choix en tout cas et malheureusement l objectif numéro 1 n à pas été atteint !
C est bien becho mais pour la d1 arkema après c est limité pour une finale de LDC et notre avant centre est aujourd'hui en manque de percussion et avec tout le respect qu on lui doit par son passé à l ol elle doit nous rendre des services en d1 arkema et apres stop un peu comme wendie !
Allez l les lyonnes pour ce soir !!!!!!
Salut Dede
C est fait, c+ est en ligne
Il insiste avec Engen, Alice n'est pas rétablie ?
Quelqu'un a un lien svp ?
Je pense qu'il est utopique de penser qu'Alice allait être titularisée sur ce match. Engen est l'une des joueuses les plus utilisées.
Salut Juni
C est en clair sur canal
Salut à toi
Je n'ai plus canal, cette chaîne a disparu de la télé, je sais pas pourquoi ?? J'ai été voir chez ma cousine c'est exactement là-même chose.
Bon après ça me manque pas, depuis que c'est bolloré c'est devenu complètement naze.
https://tinyurl.com/2p9w477s
Il faut peut-être passer par un VPN.
HS . Djoko éliminé par Fonseca en 5 sets, étonnant ce gamin de 19 ans 💪
But de Chacha !!!!!!!
Superbe but!
La championne du tir croisé a encore frappé !
Bravo Tabitha ! Très étonné de la voir titulaire à la place de Katoto.
On a pris le match par le bon bout, tant mieux. Finissons cette saison sur une note positive.
Chachaaaaaa !!! et de deux !!!!!
Sur passe décisive de Lindsey.
Pff! Canal annonce diffusion en clair, et coupe au bout de 10 mn
En..cu..l de bollore
très beau but encore!
Centre en première intention.
Canal n est plus sur tnt depuis suppression de c8
Tabitha qu'on retrouve en pleine forme ! Heureusement qu'elle n'a pas été titularisée à Oslo ! 😁
Tabitha en avant-centre, c'est quand même mieux que Katoto et même Ada
Je dirais que servir la 9 aide souvent ! Chawinga a déjà eu 4 situations en 20mn.
Vicki semblable à elle-même !
Oh là là quel talent!
LE but de Melchie !!!!!!!!! waouh !!!!! Quel missile !
Melchie, c'est dans sa nature !
J'ai reçu une araignée sur mon écran ! 🕷️
Ça marche super bien, un grand merci Chignol 🍻
Quel but de Dumornay 🤩
😃😃😃
Pauvre Soubeyrand ! Elle a encore du travail....
Bon allez, c'est bouclé. Bravo à elles d'avoir pu se remobiliser pour aller chercher ce 3e titre. La saison était à une mi-temps d'être parfaite. Dommage ! Il y a des bases sympa pour la saison prochaine, du moins j'espère.
Heaps cherche à marquer son but. Ses coéquipières devraient penser à elle.