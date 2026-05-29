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Lindsey Heaps célebre son but lors de PSG - OL Lyonnes
Lindsey Heaps célebre son but lors de PSG – OL Lyonnes (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

OL Lyonnes - Paris FC : Heaps titulaire pour sa dernière, Damaris et Chawinga intègrent le onze

  • par David Hernandez
  • 33 Commentaires

    • Ce vendredi (21h), OL Lyonnes veut décrocher son troisième titre pour terminer sa saison sur une note positive. Pour cette dernière, Lindsey Heaps débute titulaire pour son ultime match sous les couleurs lyonnaises.

    Finir de la meilleure façon possible. Une semaine après la désillusion de la Ligue des champions, OL Lyonnes veut tourner la page européenne et faire un sans-faute au niveau national. Après la Coupe LFFP et la Coupe de France, les Fenottes ont pour objectif de soulever le trophée de la Première Ligue ce vendredi soir. Contre une équipe du Paris FC qui n'a cessé de les accrocher cette saison, les joueuses de Jonatan Giráldez vont devoir élever le curseur pour ne pas connaitre une deuxième sortie de route en sept jours. Privé d'Ada Hegerberg, le coach espagnol aurait pu logiquement Marie-Antoinette Katoto sur le front de l'attaque. Mais l'internationale française débutera sur le banc puisque Melchie Dumornay sera accompagnée par Tabitha Chawinga sur le côté gauche et Vicki Becho, qui se retrouve donc décalée à gauche.

    Pour cet ultime rendez-vous de la saison, OL Lyonnes s'avance une formation surprise avec cette présence de Dumornay devant. On retrouve ainsi un milieu composé de Damaris Egurrola, Lily Yohannes et Lindsey Heaps. Un moment forcément particulier pour l'Américaine, qui dispute son dernier match sous les couleurs rhodaniennes. Elle s'envolera ensuite pour Denver et a donc à coeur de finir en beauté son aventure de quatre saisons entre Rhône et Saône.

    La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Engen, Renard, Bacha - Damaris, Yohannes, Heaps - Becho, Dumornay, Chawinga

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    33 commentaires
    1. dede74
      dede74 - ven 29 Mai 26 à 20 h 20

      Gigi m'a écouté ! la transmission de pensée a bien fonctionné 😇
      Damaris est à sa place, Lindey aussi et, enfin, il s'est décidé à mettre Melchie en pointe ! merci coach.
      C'est ce que j'expliquai à brad, sur le fil consacré à Heaps.

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    2. Avatar
      dami43 - ven 29 Mai 26 à 20 h 23

      pleinement satisfait de cette compo. si ce n'est l'absence de Jule, peut êttre diminuée? Allez L'OL Lyonnes

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      1. dede74
        dede74 - ven 29 Mai 26 à 20 h 31

        Chacha a été préférée d'entrée car elle n'a pas 90 mn dans les jambes, Jule entrera en seconde période.

        Ils prennent l'antenne à quelle heure sur C+ ?

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    3. Avatar
      nono69 - ven 29 Mai 26 à 20 h 43

      De mon avis enfin une équipe qui aurait dû être en finale de la LDC d entrée et j ai du mal avec ce coach qui fabrique une équipe pour chaque match mais je respecte c est son choix en tout cas et malheureusement l objectif numéro 1 n à pas été atteint !
      C est bien becho mais pour la d1 arkema après c est limité pour une finale de LDC et notre avant centre est aujourd'hui en manque de percussion et avec tout le respect qu on lui doit par son passé à l ol elle doit nous rendre des services en d1 arkema et apres stop un peu comme wendie !
      Allez l les lyonnes pour ce soir !!!!!!

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      1. Jmd71
        Jmd71 - ven 29 Mai 26 à 20 h 48

        Salut Dede
        C est fait, c+ est en ligne

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    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 29 Mai 26 à 20 h 44

      Il insiste avec Engen, Alice n'est pas rétablie ?

      Quelqu'un a un lien svp ?

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      1. Avatar
        undeuxtrois - ven 29 Mai 26 à 21 h 14

        Je pense qu'il est utopique de penser qu'Alice allait être titularisée sur ce match. Engen est l'une des joueuses les plus utilisées.

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    5. Jmd71
      Jmd71 - ven 29 Mai 26 à 20 h 49

      Salut Juni
      C est en clair sur canal

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - ven 29 Mai 26 à 20 h 52

        Salut à toi
        Je n'ai plus canal, cette chaîne a disparu de la télé, je sais pas pourquoi ?? J'ai été voir chez ma cousine c'est exactement là-même chose.
        Bon après ça me manque pas, depuis que c'est bolloré c'est devenu complètement naze.

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        1. chignol
          chignol - ven 29 Mai 26 à 21 h 12

          https://tinyurl.com/2p9w477s
          Il faut peut-être passer par un VPN.

    6. Avatar
      Poupette38 - ven 29 Mai 26 à 21 h 03

      HS . Djoko éliminé par Fonseca en 5 sets, étonnant ce gamin de 19 ans 💪

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    7. janot06
      janot06 - ven 29 Mai 26 à 21 h 12

      But de Chacha !!!!!!!

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    8. Gune56
      Gune56 - ven 29 Mai 26 à 21 h 13

      Superbe but!

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    9. OL-91
      OL-91 - ven 29 Mai 26 à 21 h 13

      La championne du tir croisé a encore frappé !

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    10. Avatar
      undeuxtrois - ven 29 Mai 26 à 21 h 17

      Bravo Tabitha ! Très étonné de la voir titulaire à la place de Katoto.

      On a pris le match par le bon bout, tant mieux. Finissons cette saison sur une note positive.

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    11. janot06
      janot06 - ven 29 Mai 26 à 21 h 18

      Chachaaaaaa !!! et de deux !!!!!
      Sur passe décisive de Lindsey.

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    12. Jmd71
      Jmd71 - ven 29 Mai 26 à 21 h 18

      Pff! Canal annonce diffusion en clair, et coupe au bout de 10 mn

      En..cu..l de bollore

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    13. Gune56
      Gune56 - ven 29 Mai 26 à 21 h 18

      très beau but encore!

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    14. Avatar
      undeuxtrois - ven 29 Mai 26 à 21 h 19

      Centre en première intention.

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    15. Jmd71
      Jmd71 - ven 29 Mai 26 à 21 h 19

      Canal n est plus sur tnt depuis suppression de c8

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    16. OL-91
      OL-91 - ven 29 Mai 26 à 21 h 20

      Tabitha qu'on retrouve en pleine forme ! Heureusement qu'elle n'a pas été titularisée à Oslo ! 😁

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    17. Gune56
      Gune56 - ven 29 Mai 26 à 21 h 20

      Tabitha en avant-centre, c'est quand même mieux que Katoto et même Ada

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      1. Avatar
        undeuxtrois - ven 29 Mai 26 à 21 h 25

        Je dirais que servir la 9 aide souvent ! Chawinga a déjà eu 4 situations en 20mn.

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    18. OL-91
      OL-91 - ven 29 Mai 26 à 21 h 22

      Vicki semblable à elle-même !

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    19. Gune56
      Gune56 - ven 29 Mai 26 à 21 h 23

      Oh là là quel talent!

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    20. janot06
      janot06 - ven 29 Mai 26 à 21 h 23

      LE but de Melchie !!!!!!!!! waouh !!!!! Quel missile !

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    21. OL-91
      OL-91 - ven 29 Mai 26 à 21 h 24

      Melchie, c'est dans sa nature !

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    22. OL-91
      OL-91 - ven 29 Mai 26 à 21 h 25

      J'ai reçu une araignée sur mon écran ! 🕷️

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    23. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 29 Mai 26 à 21 h 25

      Ça marche super bien, un grand merci Chignol 🍻

      Quel but de Dumornay 🤩

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      1. chignol
        chignol - ven 29 Mai 26 à 21 h 27

        😃😃😃

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    24. OL-91
      OL-91 - ven 29 Mai 26 à 21 h 26

      Pauvre Soubeyrand ! Elle a encore du travail....

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    25. Avatar
      undeuxtrois - ven 29 Mai 26 à 21 h 31

      Bon allez, c'est bouclé. Bravo à elles d'avoir pu se remobiliser pour aller chercher ce 3e titre. La saison était à une mi-temps d'être parfaite. Dommage ! Il y a des bases sympa pour la saison prochaine, du moins j'espère.

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    26. OL-91
      OL-91 - ven 29 Mai 26 à 21 h 36

      Heaps cherche à marquer son but. Ses coéquipières devraient penser à elle.

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