OL Lyonnes - Paris FC : avant-match, horaire diffusion TV

La saison de Première Ligue touche à sa fin. Au Parc OL, ce vendredi (21h), OL Lyonnes défie le Paris FC en finale des play-offs. L'occasion de remporter un nouveau titre, et de conclure en beauté une saison passionnante.

Avant-match

Le moment est enfin venu. La Première Ligue va rendre son verdict dans quelques heures. Au Parc OL, les deux meilleurs équipes de la saison vont s’affronter pour un titre de champion. Les Lyonnaises partent favorites, grâce à leur expérience déjà, mais aussi parce qu’elles ont été les meilleures cette saison, tout simplement. Meilleure attaque et meilleure défense, elles ont bouclé une deuxième saison consécutive de Première Ligue en étant invaincues. En Ligue des champions, seul le FC Barcelone leur a résisté. Les Catalanes ont même fait mieux que ça, elles ont été impitoyables lors de la finale à Oslo contre les Lyonnaises (0-4). Pour laver l’affront, redonner le sourire aux supporters et conclure 2025-2026 sur une bonne note, il faudra gagner contre le Paris FC. Sinon, et c’est cruel, la saison sera ratée.

Le Paris FC n’a pas la même pression qu’OL Lyonnes. Il n’a pas terminé à la première place de la saison régulière, il ne joue pas à domicile et n’a pas remporté toutes les coupes nationales cette saison. Deuxièmes avant d’entamer les play-offs, les Parisiennes ont réalisé une très bonne saison. En demi-finale, elles sont venues à bout du PSG à Jean-Bouin grâce à un but de Hawa Sangaré en toute fin de rencontre (1-0). Les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont tout à gagner face à OL Lyonnes, et peuvent marquer l’histoire en remportant le premier de titre de champion de France de l’histoire du club. Pour cela, il faudra battre les Fenottes, ce qu’elles ne sont jamais parvenues à réaliser, encore.

A quelle heure se jouera OL Lyonnes - Paris FC ?

Le coup d'envoi sera donné ce vendredi 29 mai à 21h, au Parc OL de Décines. L'arbitre de la rencontre sera Elisa Daupeux. C'est la troisième fois, cette saison, que la jeune officielle (25 ans) sera au sifflet d'un match des Lyonnaises. Elle était des victoires à Marseille en février (6-2) et en finale de la Coupe de France contre le PSG il y a quelques semaines (4-1).

Sur quelle chaîne voir OL Lyonnes - Paris FC ?

La finale de Première Ligue sera diffusée en direct sur Canal+. Les téléspectateurs pourront profiter des images de la "Ref Cam", une caméra embarquée portée par l’arbitre pour plonger au cœur du jeu et vivre la partie au plus près de l'action.