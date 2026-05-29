En fin de contrat avec le Barça, Salma Paralluelo n'a toujours pas prolongé en Catalogne, alors qu'OL Lyonnes aurait fait part de son intérêt ces derniers jours.

Salma Paralluelo vient-elle de disputer son dernier match européen sous les couleurs blaugrana, face à OL Lyonnes en finale de Ligue des champions (4-0) ? En tout cas, il n’existerait pas plus belle fin que celle-ci. Titulaire sur l’aile gauche de l’attaque barcelonaise, elle a participé au festival offensif de son équipe en deuxième période, inscrivant un doublé en toute fin de rencontre, histoire de parachever le succès total du Barça. Elle avait aussi, un peu plus tôt, délivré une passe décisive pour Ewa Pajor sur le deuxième but des Catalanes.

Réel intérêt ou statégie pour accélérer les négociations

Arrivée au FC Barcelone en 2022 en provenance de Villarreal, Salma Paralluelo est en fin de contrat, et n’a toujours pas prolongé. Selon Mundo Deportivo, OL Lyonnes serait intéressé par la venue de l’ailière gauche de 22 ans pour renforcer son attaque. Mais l’intérêt lyonnais est-il réel ou bien la rumeur s’apparente simplement à une manœuvre de manipulation pour faire monter les enchères ? Pour l’instant, difficile de le dire, mais il serait très surprenant de voir le FC Barcelone laisser partir l’une de ses meilleures joueuses, encore très jeune, surtout sans la moindre compensation financière.

Le club catalan, qui va déjà voir partir Alexia Putellas, Ona Battle et Mapi Leon, poursuit les discussions avec sa joueuse. Mais si les négociations venaient à réellement s’embourber, OL Lyonnes reste en embuscade.