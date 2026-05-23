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Jonatan Giráldez lors de FC Barcelone - OL Lyonnes
Jonatan Giráldez lors de FC Barcelone – OL Lyonnes (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)

Giraldez après FC Barcelone - OL Lyonnes (4-0) : "La différence se fait au niveau offensif"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Quelques minutes après la défaite en finale de la Ligue des champions, Jonatan Giráldez accusait forcément le coup. L'entraîneur d'OL Lyonnes regrettait notamment les occasions manquées face à un Barça bien plus réaliste.

    De notre envoyé spécial à Oslo.

    Comment vous analysez le match de votre équipe qui a plutôt bien tenu pendant une bonne heure et qui a craqué peut-être défensivement en fin de rencontre (4-0) ?

    Jonatan Giráldez : C'est tôt pour faire l’analyse du match. En première mi-temps, l’équipe a maitrisé le match, il y a eu du contrôle, de la possession et aussi plusieurs occasions. Le Barça n’a pas eu beaucoup d’opportunités pour marquer, seulement avec Pajor. Je pense que la différence se fait au niveau des attaquantes. Pajor et Paralluelo ont été exceptionnelles. Ils ont eu cinq situations pour marquer, ils en ont marqué quatre. C’est normal parce qu’à la fin de la deuxième mi-temps, le match était plus ouvert car tu dois gagner ou revenir au score. Il y a de la déception, c’est normal.

    À 2-0, vous avez une situation de 2-1 avec Chawinga à la 75e minute. C’est le vrai tournant de ce match ?

    C'est vrai qu'au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, on a essayé de changer des joueuses, d’apporter un profil plus offensif à notre jeu pour revenir dans le match. On a cette situation de un contre un avec Tabitha qui peut nous remettre dans le match. Derrière ça, on encaisse un troisième but deux minutes après, donc ça fait mal. 

    Quel a été votre discours dans le vestiaire après cette déception ? 

    Nous avons gagné deux titres, nous sommes arrivés jusqu'à la finale de la Ligue et nous voulions gagner. Maintenant, nous avons deux jours pour nous régénérer mentalement, sachant que la semaine prochaine, nous aurons la finale de la Première Ligue. Nous ne pouvons pas dire que la saison a été parfaite, car nous voulions gagner ce titre. Mais nous avons encore un trophée à aller gagner vendredi prochain. On va profiter des deux jours pour soigner notre peine et revenir plus fort.

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    1. Avatar
      chiesa for ever - sam 23 Mai 26 à 22 h 24

      Une belle première mi temps une gardienne Espagnole incroyable et une seconde mi temps loupée dans toutes les largeurs la

      Signaler
    2. Avatar
      chiesa for ever - sam 23 Mai 26 à 22 h 28

      La latéral canadienne n'est plus aussi bonne qu'avant elle s'est faite enrhumée tout le match c'est triste au vu de la première mi temps et le hors jeu limite limite qui as refusé le seul but lyonnais bref Barça est meilleur rien a dire....

      Signaler

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