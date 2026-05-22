OL Lyonnes même avec ses blessées à Oslo contre le Barça

Pour la finale de la Ligue des champions, OL Lyonnes a voyagé au complet. Même les blessées comme Kadidiatou Diani ont fait le voyage jusqu'en Norvège.

De notre envoyé spécial à Oslo.

Il était important pour Jonatan Giraldez que tout le monde soit présent. Pour la finale de la Ligue des champions, l'entraîneur espagnol a maintenu la tradition. Comme en finale de la Coupe de France, OL Lyonnes n'a pas fait le voyage à vide pour rejoindre Oslo. Tout le groupe lyonnais a été convié pour renforcer ce sentiment d'unité qui fait la force d'OL Lyonnes depuis le début de la saison. "On sait comme il est important d’être collectivement ensemble et fort pour pallier les absences."

Becho ou Chawinga titulaire samedi ?

Pour affronter le FC Barcelone, Giraldez n'a pas eu de mauvaises surprises de dernières minutes. pas de blessures et donc les absentes sont celles que l'on peut regretter depuis plusieurs semaines : Teagan Micah, Giovanna, Liana Joseph et Kadidiatou Diani. L'internationale française, toujours en béquille, est logiquement la grande absente côté lyonnais. "C’est une joueuse très importante dans notre collectif. Et c’est triste qu’elle n’ait pas l’opportunité de jouer cette finale. Mais cette saison, on a déjà vu que beaucoup de joueuses ont eu du temps de jeu." Ce samedi, Jonatan Giraldez comptera sur ses jokers de luxe que ce soit Tabitha Chawinga, Jule Brand ou encore Vicki Becho pour animer les couloirs.