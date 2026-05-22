Pour la finale de Ligue des champions de samedi (18h) face au FC Barcelone à Oslo, les joueuses d'OL Lyonnes étrenneront leur maillot blanc traditionnel.

Pas de maillot Europe, cette fois, pour les joueuses d’OL Lyonnes. En Ligue des champions, les Rhodaniennes avaient pris l’habitude de jouer avec leur troisième maillot, la première tunique dédiée exclusivement aux Fenottes. Jusqu’ici, elles disputaient leurs rencontres avec les mêmes maillots que ceux que portent les garçons de l’OL. En décembre dernier, le club et Adidas avaient dévoilé un maillot noir, que les joueuses porteraient lors de leurs joutes européennes.

Les Lyonnaises en blanc car le Barça a choisi ses couleurs traditionnelles

Il a plutôt porté chance aux coéquipières de Wendie Renard cette saison. C’est en noir qu’elles avaient renversé Wolfsburg et Arsenal au Parc OL, après avoir été défaites à l’aller lors de ces deux confrontations. Elles auraient sans doute aimé le porter une dernière fois cette saison, mais les joueuses d’OL Lyonnes joueront bel et bien en blanc, dans les couleurs traditionnelles lyonnaises, ce samedi (18h) à Oslo.

Le Barça ayant terminé en tête de la phase de Ligue, juste devant Lyon, elles ont l’avantage de recevoir lors de la finale. Bien évidemment, la finale a lieu en Norvège à Oslo, mais le club catalan a pu choisir le maillot que ses joueuses porteront samedi. Le maillot Europe des Lyonnes étant jugé trop proche de celui des Blaugranas, qui joueront dans leurs couleurs traditionnelles, les Fenottes joueront en blanc. Comme lors de la dernière victoire lyonnaise en Ligue des champions, en 2022, face au FC Barcelone.