Actualités
Les joueuses d'OL Lyonnes
Les joueuses d’OL Lyonnes (@UEFA)

Ligue des champions : OL Lyonnes jouera en blanc face au Barça en finale

  • par Tristan Le Pezennec

    • Pour la finale de Ligue des champions de samedi (18h) face au FC Barcelone à Oslo, les joueuses d'OL Lyonnes étrenneront leur maillot blanc traditionnel.

    Pas de maillot Europe, cette fois, pour les joueuses d’OL Lyonnes. En Ligue des champions, les Rhodaniennes avaient pris l’habitude de jouer avec leur troisième maillot, la première tunique dédiée exclusivement aux Fenottes. Jusqu’ici, elles disputaient leurs rencontres avec les mêmes maillots que ceux que portent les garçons de l’OL. En décembre dernier, le club et Adidas avaient dévoilé un maillot noir, que les joueuses porteraient lors de leurs joutes européennes.

    Les Lyonnaises en blanc car le Barça a choisi ses couleurs traditionnelles

    Il a plutôt porté chance aux coéquipières de Wendie Renard cette saison. C’est en noir qu’elles avaient renversé Wolfsburg et Arsenal au Parc OL, après avoir été défaites à l’aller lors de ces deux confrontations. Elles auraient sans doute aimé le porter une dernière fois cette saison, mais les joueuses d’OL Lyonnes joueront bel et bien en blanc, dans les couleurs traditionnelles lyonnaises, ce samedi (18h) à Oslo.

    Le Barça ayant terminé en tête de la phase de Ligue, juste devant Lyon, elles ont l’avantage de recevoir lors de la finale. Bien évidemment, la finale a lieu en Norvège à Oslo, mais le club catalan a pu choisir le maillot que ses joueuses porteront samedi. Le maillot Europe des Lyonnes étant jugé trop proche de celui des Blaugranas, qui joueront dans leurs couleurs traditionnelles, les Fenottes joueront en blanc. Comme lors de la dernière victoire lyonnaise en Ligue des champions, en 2022, face au FC Barcelone.

    à lire également
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) sélectionné pour la Coupe du monde : "Un rêve d'enfant de plus se réalise"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Vignette TKYDG 18 05 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 18 mai en podcast et replay 16:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes jouera en blanc face au Barça en finale 15:10
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) sélectionné pour la Coupe du monde : "Un rêve d'enfant de plus se réalise" 14:20
    Les U17 de l'OL à la Future Cup de l'Ajax Amsterdam
    Pour préparer la saison prochaine, les U17 de l’OL en tournoi à Vigneux-de-Bretagne 13:30
    OL Lyonnes : le Barça plus que jamais d'attaque avant la finale de Ligue des champions 12:40
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Gomes Rodriguez (OL) retenu avec les U18 anglais 11:50
    Ligue des champions : Bilbao, un mauvais souvenir pour OL Lyonnes 11:00
    La joie des joueurs d'Aston Villa
    Ligue des champions : pourquoi le sacre d'Aston Villa ne fait pas encore totalement les affaires de l'OL ? 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Eugénie Le Sommer et Amel Majri (OL) avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2019
    Barça - OL Lyonnes : Majri et Le Sommer viendront soutenir leurs anciennes coéquipières 09:30
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Mercato : Rachid Ghezzal annonce son départ de l’OL 08:45
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : Adam Karabec ne fera pas la Coupe du monde 08:00
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Endler (OL Lyonnes) : "Chez la gardienne, la moindre erreur coûte cher..." 07:30
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    L'OL opposé à Mâcon le 8 juillet en match amical 21/05/26
    Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Wendie Renard, la "maman" qui guidera OL Lyonnes face au Barça 21/05/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca a déjà connu le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions 21/05/26
    Vicki Becho félicitée par les joueuses d'OL Lyonnes après son but contre le PSG
    OL Lyonnes : accord entre l'UNFP et Foot Unis sur la convention collective 21/05/26
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    Les statistiques collectives de l'OL en Ligue 1 en 2025-2026 21/05/26
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Les dates du mercato en 2026-2027 dévoilées 21/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut