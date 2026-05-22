Gomes Rodriguez (OL) retenu avec les U18 anglais

Prêté cet hiver à Annecy, Alejandro Gomes Rodriguez va faire son retour à l’OL durant l’été. En attendant, le jeune attaquant va disputer deux amicaux avec les U18 de l’Angleterre.

Le bonheur est dans le prêt. Cet hiver, l’OL a choisi d’envoyer Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez en Ligue 2 pour se faire les dents et accumuler un peu de temps de jeu. Après six mois, le bilan est plutôt positif pour les deux attaquants, qui ont pris de la confiance au fil du temps à Montpellier et Annecy. L’heure est venue pour le Français et l’Anglais de revenir à Lyon pour la préparation estivale, tout en ne sachant pas encore de quoi sera fait leur avenir à court terme.

Quel rôle la saison prochaine ?

En attendant, un peu de vacances ne feront pas de mal même si elles ne seront pas pour tout de suite pour Gomes Rodriguez. En effet, l’attaquant va disputer deux matchs amicaux avec les U18 de l’Angleterre sur cette fin mai. Le Lyonnais fait partie de la liste de Ben Futcher pour une tournée à Chypre qui verra les Anglais affronter la Grèce le 28 mai puis le pays hôte le 31 mai. Deux matchs qui viendront clôturer la saison internationale des U18 et celle d’Alejandro Gomes Rodriguez avant de se projeter sur 2026-2027.