Gomes Rodriguez (OL) retenu avec les U18 anglais

Prêté cet hiver à Annecy, Alejandro Gomes Rodriguez va faire son retour à l’OL durant l’été. En attendant, le jeune attaquant va disputer deux amicaux avec les U18 de l’Angleterre.
Le bonheur est dans le prêt. Cet hiver, l’OL a choisi d’envoyer Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez en Ligue 2 pour se faire les dents et accumuler un peu de temps de jeu. Après six mois, le bilan est plutôt positif pour les deux attaquants, qui ont pris de la confiance au fil du temps à Montpellier et Annecy. L’heure est venue pour le Français et l’Anglais de revenir à Lyon pour la préparation estivale, tout en ne sachant pas encore de quoi sera fait leur avenir à court terme.
Quel rôle la saison prochaine ?
En attendant, un peu de vacances ne feront pas de mal même si elles ne seront pas pour tout de suite pour Gomes Rodriguez. En effet, l’attaquant va disputer deux matchs amicaux avec les U18 de l’Angleterre sur cette fin mai. Le Lyonnais fait partie de la liste de Ben Futcher pour une tournée à Chypre qui verra les Anglais affronter la Grèce le 28 mai puis le pays hôte le 31 mai. Deux matchs qui viendront clôturer la saison internationale des U18 et celle d’Alejandro Gomes Rodriguez avant de se projeter sur 2026-2027.
Mais il est toujours avec les U18 lui, j'ai l'impression qu'il a au moins 20 ans depuis le temps qu'on le voit.
Un vrai buteur ce garçon , j'aime bien son style ; avec rémi Himbert on a deux très bons .
On va aller chercher un 9 cher et expérimenté , un oiseau rare comme l'était georges , qui sera sa doublure ?
Moi j'attends d'en voir plus de sa part. C'est un attaquant de profondeur, il va très vite, et il est plutôt efficace face au but. Maintenant, ça ne suffit pas pour jouer à l'OL, surtout sous Fonseca. S'il veut jouer la saison prochaine il va falloir qu'il fasse beaucoup d'efforts.
il n'a que 18 ans !
Le problème aujourd'hui c'est qu'on demande beaucoup aux jeunes , ils doivent performer très tôt , la juriprudence mbappé , yamal , est passée par la .
On a même vu un jeune de 15 ans débuter en pro .