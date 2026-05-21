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Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

Wendie Renard, la "maman" qui guidera OL Lyonnes face au Barça

  • par Gwendal Chabas

    • Elle vise un 9e titre (!) dans la compétition. À 35 ans, Wendie Renard sera encore une joueuse déterminante, la capitaine d'OL Lyonnes face au FC Barcelone en finale de Ligue des champions samedi.

    Personne ne peut dire qu'il connaît mieux ces hauteurs que Wendie Renard. Avec déjà 8 sacres dans l'épreuve, Wendie Renard restera dans la légende de la Ligue des champions. Et son histoire n'est pas encore achevée. Elle cherchera à écrire un nouveau chapitre samedi contre le FC Barcelone (18 heures), le nouvel antagoniste d'OL Lyonnes.

    Son rôle sera crucial en amont et durant la partie. Son expérience sera précieuse pour les plus jeunes, bien qu'elle soit accompagnée de footballeuses au gros vécu dans l'effectif. "Forcément, il y a beaucoup de pression médiatiquement. Il faut savoir rester dans sa bulle. Dans sa routine. Ne pas vouloir inventer des choses que l'on ne sait pas faire, jouer avec ses qualités. Le coach a insisté là-dessus, et on est là, les anciennes, pour les accompagner, a-t-elle confié. À nous d'apporter de la sérénité."

    "C'est comme les enfants..."

    Le parcours des Lyonnaises n'a pas été linéaire avec des défaites lors des premières manches des quarts et des demies face à Wolfsburg (1-0) et Arsenal (2-1). À chaque fois, les joueuses de Jonatan Giráldez ont su réagir et renverser la vapeur. La doyenne du groupe n'a pas vraiment apprécié ces montagnes russes, mais elle estime qu'elles font partie du chemin.

    "La nouvelle génération, c'est un peu... Il arrive que ces rappels à l'ordre soient positifs. On a beau dire attention, c'est comme les enfants, tu peux leur expliquer que le feu ça brûle, ils veulent toucher quand même. Tant que tu ne l'as pas vécu... Maman, elle peut le répéter 20 fois, tant que tu n'as pas fait la connerie... C'est aussi ça le sport de haut niveau, l'apprentissage. Les jeunes ont parfois besoin de comprendre que c'est dur, bien qu'elles soient pétries de talent, a résumé Wendie Renard avant la finale à Oslo (Norvège). Il faut de la rigueur."

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