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Wendie Renard @UEFA

OL Lyonnes - D1 : le coup de gueule de Wendie Renard

  • par Gwendal Chabas

    • Sa parole était attendue. Wendie Renard a exprimé tout son agacement et sa colère vis-à-vis du championnat français et de ses dirigeants. Elle est énervée par la tournure que prend le football féminin dans l'Hexagone.

    Quand on s'appelle Wendie Renard, on a une voix qui compte dans le monde du ballon rond. Après la victoire 4 à 0 face à Dijon mercredi, la capitaine d'OL Lyonnes a pris la parole pour dénoncer l'immobilisme de la FFF et de la LFFP, mais aussi des syndicats. La D1, contrairement à ce qui était promis avec l'arrivée d'une Ligue professionnelle, ne s'améliore pas, voire pire.

    "Les décideurs doivent prendre les choses en main"

    L'internationale française envoie un message clair aux instances, il faut s'activer. "Les décideurs doivent prendre les choses en main, faire quelque chose pour sauver la section féminine dijonnaise. Il y a de la colère car on a l'impression de toujours devoir monter au créneau en tant que joueuse. On ne voit pas ça chez les garçons. Ça fait deux ans et demi qu'on se bat pour une convention, rappelle-t-elle. Si les dirigeants n'ont pas envie que ça bouge, rien ne va changer. En Angleterre, en Allemagne et en Italie, les championnats se structurent, donnent des moyens. Nous, il n'y a rien."

    Avant la rencontre, les membres des deux formations ont porté un maillot avec écrit "respectez le foot féminin". À la 20e minute, les deux adversaires se sont réunis au milieu du terrain pour applaudir. Des actions qu'il était "important et normal de faire car cela peut arriver à tous les clubs aujourd'hui. [...] Je me pose des questions. Comment on avance, nous, le football féminin français ? Que veut-on réellement ? Ici, nous avons la chance d'avoir des structures et un accompagnement complètement pro, mais ce n'est pas le cas partout. Désolé mais c'est inadmissible qu'on en arrive là, à supprimer des équipes, se révolte la défenseure. Surtout que ce sont toujours les femmes qui en pâtissent."

    "C'est incohérent avec ce qui est dit et annoncé"

    Ce coup de gueule ainsi que la tribune publiée mardi par les capitaines de Première et de Seconde Ligue porteront-ils leurs fruits ? L'enjeu est crucial. "C'est incohérent avec ce qui est dit et annoncé. Nous n'avançons pas, la preuve avec le cas de Dijon. On a cette responsabilité de dénoncer cela, d'aider, de s'exprimer, affirme Wendie Renard. On pourrait, nous à OL Lyonnes, ne rien dire, mais si on veut une bonne compétition, on ne peut pas se taire."

    Avec David Hernandez.

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