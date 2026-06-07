Samedi soir, le Brésil et les États-Unis s’affrontaient une première fois en amical. Si les Brésiliennes se sont imposées 2-1, Tarciane n’a pas participé à la fête et n’a donc pas croisé ses coéquipières d’OL Lyonnes, Lily Yohannes et Lindsey Heaps.

Après avoir manqué le dernier rassemblement, Tarciane a pourtant été convoquée en ce début juin pour la dernière trêve internationale, malgré un temps de jeu largement en baisse à OL Lyonnes. C'est finalement presque sans surprise que la défenseuse lyonnaise n'a pas participé à la rencontre amicale entre le Brésil et les États-Unis du côté de São Paulo. Bien présente sur le banc auriverde, Tarciane s'est contentée de regarder de loin le succès de ses compatriotes sur les championnes olympiques. Les choses avaient néanmoins mal commencé avec une ouverture du score américaine dès la deuxième minute par Wilson. Toutefois, la réaction ne s'est pas faite attendre et de fort belle manière. En l'espace de trois minutes, le Brésil a égalisé (11e) puis pris l'avantage (14e).

90 minutes pour Heaps, 80 pour Yohannes

Un but d'avance qui sera définitif puisque le Brésil a fait un gros coup devant son public. Si Tarciane est restée sur le banc, Emma Hayes avait, de son côté, choisi d'aligner ses deux joueuses d'OL Lyonnes. Dans l'entrejeu, Lily Yohannes et Lindsey Heaps ont donc de nouveau fait équipe, sans réussir à se montrer décisives. Si la capitaine a joué toute la rencontre, sa cadette a laissé sa place à dix minutes de la fin, remplacée par Rose Lavelle. Les États-Unis pourront prendre leur revanche le 10 juin (2h30 heure française) du côté de Fortaleza.