Bergougnoux, Di Nallo, Lacombe... Gerland a rendu hommage aux anciens de l'OL

Ce samedi, le LOU affrontait Montpellier pour la dernière journée du Top 14. Un match qui a permis de célébrer les 100 ans de Gerland avec Sonny Anderson pour donner le coup d'envoi fictif. L'ancien capitaine de l'OL arborait le maillot du club de rugby avec un flocage "Bergougnoux".

Le temps d'une soirée, Gerland ne s'est pas replongé dans le quotidien d'un demi-siècle, mais il y avait quand même un peu de nostalgie. Samedi soir, l'enceinte du 7e arrondissement de Lyon a soufflé ses cent bougies à l'occasion du dernier match de Top 14 entre le LOU et Montpellier. Si le rugby a pris ses quartiers depuis dix ans, il y avait tout de même un peu d'OL pour ce centenaire. Les Lyon 1950 avaient notamment investi le virage sud et ont déployé un tifo pour célébrer cet anniversaire. Mais ce n'était pas tout. Sonny Anderson avait lui été convié pour donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. L'ancien capitaine de l'OL aurait dû normalement le faire avec Fleury Di Nallo, le "petit prince de Gerland".

Une photo des trois défunts projetée sur les écrans géants

Mais la vie en a décidé autrement. Ce n'est pas pour autant que le meilleur buteur de l'histoire de l'OL a été oublié. Pas plus que Bernard Lacombe, décédé il y a un an, ou Bryan Bergougnoux, dont les obsèques auront lieu ce lundi. Les photos de trois anciens Lyonnais ont été projetées sur les écrans géants de Gerland pendant qu'Anderson foulait le synthétique lyonnais, maillot du LOU sur le dos avec le numéro 21 frappé du flocage "Bergougnoux". Un bel hommage pour une soirée anniversaire qui s'est malheureusement terminée par une défaite du LOU (25-28).