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Sonny Anderson avec l'OL Légendes
Sonny Anderson avec l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

100 ans de Gerland : Anderson donnera le coup d’envoi fictif de LOU - Montpellier

  • par David Hernandez

    • Ce samedi, le LOU affronte Montpellier pour la dernière journée du Top 14. À cette occasion, le club de rugby célèbrera les 100 ans de Gerland. Une histoire forcément liée à l'OL aussi et en ce sens, Sonny Anderson donnera le coup d'envoi fictif de cette rencontre.

    Il a beau s'appeler désormais le Matmut Stadium, il restera à jamais comme le stade de Gerland. Depuis 2016 et le déménagement de l'OL à Décines, l'enceinte du 7e arrondissement a trouvé un nouveau locataire en la personne du LOU. Le rugby a remplacé le football, la pelouse synthétique a remplacé le gazon, mais il y aura toujours un peu d'OL à Gerland. On n'efface pas plus de soixante ans d'histoire en un claquement de doigts et même le LOU l'a compris. Ce samedi (21h), le club lyonnais dispute le dernier match de la saison en Top 14 puisque les phases finales ne seront pas au programme avec une dixième place. La venue de Montpellier sera donc l'occasion de célébrer les 100 ans du stade de Gerland.

    Di Nallo aurait dû accompagner le Brésilien

    On ressortira forcément la boite à souvenirs avec notamment la présence des Lyon 1950 dans le mythique virage sud et une mise à l'honneur de l'OL aura lieu avant le coup d'envoi. En effet, Sonny Anderson, capitaine du grand OL du début des années 2000, donnera le coup d'envoi fictif de LOU - Montpellier. Il n'aura pas la chance de fouler la pelouse avec Fleury Di Nallo. Malheureusement, le décès du "Petit Prince de Gerland" a bouleversé ce protocole, mais un hommage sera logiquement rendu à celui qui a écrit les plus belles histoires de l'enceinte lyonnaise.

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